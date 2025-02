El PP centra la atención en el frente judicial del Gobierno para desviar el foco de Mazón por la DANA

El Partido Popular no quiere que caiga en el olvido la situación que el Gobierno enfrenta en los tribunales. El portavoz de los populares y ... vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha comparecido este lunes en la sede de Génova y ha hecho referencia al frente judicial que Moncloa sigue teniendo por delante con el fin de desviar la atención de la presión que existe ahora mismo sobre Carlos Mazón, president de la Generalitat y quien comparecerá este jueves en la Cámara autonómica valenciana para explicar su gestión de esta crisis.

El dirigente popular también ha sido preguntado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien su partido lleva días señalando como una de las principales responsables de la gestión previa a la catástrofe que dejó la DANA, sobre todo en la provincia de Valencia, hace casi dos semanas.

Precisamente la propia Ribera, que sigue sin hablar en público sobre tan delicado asunto -solo ha hecho algún comentario de la DANA a través de las redes sociales- comparecerá finalmente en el Congreso el próximo 20 de noviemre para explicar su labor respecto a esta crisis. Lo hará a petición propia, aunque desde el PP habían reclamado su presencia durante los últimos días en varias declaraciones ante los medios.

Examen en Bruselas

Sémper ha aclarado que sus compañeros del PP europea saben a la perfección que opinión guardan en la dirección nacional de los conservadores sobre Ribera, quien se enfrenta este martes en Bruselas a una audiencia ('hearing' en los términos comunitarios) que durará varias horas y que el PP está preparando a conciencia.

Los dos eurodiputados populares que preguntarán a la ministra de Transición Ecológica serán Dolors Montserrat -como portavoz y jefa de la delegación española- y Raúl de la Hoz, eurodiputado que se estrena esta legislatura y que es el portavoz en materia de Industria y Energía. «Consideramos que la señora Ribera no era la mejor candidata ni la persona competente para desarrollar esta alta responsabilidad», ha dicho Sémper hoy.

No obstante, Sémper ha querido recalcar que el PP no va a «practicar el acoso y derribo contra el actual Gobierno» aunque son «conscientes» de que si hubiera sido al revés, probablemente no habrían recibido el mismo trato.