HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
Leire Díez compareceante los medios el pasado junio. Efe

El PP inicia el curso político en el Senado con la comparecencia de Leire Díez

La supuesta fontanera del PSOE está citada para el 8 de septiembre en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:02

El PP iniciará el curso político enfocado de nuevo en la corrupción que rodea a Pedro Sánchez y al PSOE y reactivará la 'comisión Koldo' ... en el Senado con la comparecencia el próximo 8 de septiembre de Leire Díez, la exmilitante socialista imputada por cohecho y tráfico de influencias por intentar recabar datos comprometedores del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «Lejos de respetar la investigación de la UCO, de los jueces, de la Fiscalía anticorrupción, tenemos un Gobierno más dedicado a despreciar a los jueces, a utilizar a la Fiscalía a su servicio y a perseguir a la UCO. Y en todo esto, quien ha tenido un papel clave es Leire Díez, la fontanera de cabecera de Ferraz», afirmó este martes la portavoz Alicia García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  2. 2 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  5. 5 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  6. 6 Herido grave un hombre al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres
  7. 7 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  8. 8 Dos extremeños, elegidos por Forbes como unos de los mejores creadores de contenido
  9. 9 El pueblo extremeño de menos de 700 habitantes que guarda su propia Capilla Sixtina
  10. 10 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PP inicia el curso político en el Senado con la comparecencia de Leire Díez

El PP inicia el curso político en el Senado con la comparecencia de Leire Díez