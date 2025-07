El PP expresa su «tolerancia cero» con Montoro y acusa al PSOE de utilizar el caso para buscar un «empate» de corrupción

Alberto Núñez Feijóo y su círculo no tienen ninguna duda de que el PSOE utilizará el caso de Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda del ... PP imputado por cambiar leyes para beneficiar a empresas gasísticas a cambio de dinero, para intentar recuperar aliento y desviar el foco de la corrupción hacia Génova a pesar de que las acciones del que fuera uno de los puntales económicos de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy se produjeron hace más de siete años. «Por supuesto que van a intentar que esto parezca que es un empate», afirmó este lunes la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz.

Los conservadores aumentan la distancia con Montoro, a quien ninguno de sus antiguos compañeros de partido ha salido a defender, e insisten en que su actitud de «tolerancia cero ante la corrupción» no tiene «nada que ver» con la de los socialistas. Mientras la formación que lidera Feijóo exige que «se investigue todo y se llegue hasta el final», en el partido de Pedro Sánchez se limitan a pedir la «dimisión» del investigado y en «criticar a medios y jueces». «La distancia es abismal y cualquier ciudadano -remarcó Muñoz- puede verlo claramente».

En Génova tratan de encapsular el escándalo en el pasado y defienden que el exministro «no tiene ninguna vinculación laboral con el PP», aunque no esconden que llega en el peor momento para ellos cuando tienen centrada toda su estrategia en atacar la corrupción del PSOE por el caso que afecta a Santos Cerdán, el que fuera ex secretario de Organización y uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez. «Nosotros queremos que se investigue si hay sospechas de corrupción y que se condene si hace falta. Eso es lo que nos diferencia a unos y a otros», insistió la portavoz parlamentaria del PP.

Los populares no creen que Rajoy tenga que dar explicaciones sobre Montoro en esta «primera fase», a pesar de que el exministro y otros ex altos cargos de la cúpula de Hacienda a lo largo de sus dos gobiernos están siendo investigadas por cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental. «El que tiene que dar explicaciones ahora mismo -insisten- es el propio Montoro».

La corrupción, método «intrínseco» al PP

Desde que el pasado viernes se levantase el secreto de sumario del caso, el PSOE ha ido elevando la presión para acusar a la actual dirección del PP de amparar la corrupción ante la «tibia» reacción de su líder, que ha intentado marcar distancias con el «no todos somos iguales». «El PP convirtió el BOE en un catálogo de leyes a la venta, puso a la venta el Boletin Oficial del Estado, y eso merece una explicación», defendió este lunes la portavoz socialista, Montse Mínguez, que urgió a Feijóo a dar las oportunas explicaciones prque la corrupción, dijo, «no es una anomalía sino un método intrínseco del PP».

Los socialistas tratan de elevar las sospechas a Feijóo trazando una línea entre los anteriores gobiernos populares de los que formó parte Montoro con la actual dirección nacional del partido conservador señalando que recuperó para su equipo económico a alguno de los imputados, como es el caso del exsecretario de Estado Miguel Ferré. «Dice que Montoro es el pasado y no el presente, pero es el propio señor Feijóo que trae ese pasado al presente. Lo hizo el 23 de enero cuando recupera el equipo económico del señor Montoro para que le ayude a establecer su programa económico. ¿Esto no es mafia? Si no es, ¿qué es? ¿La marca de la casa?», inquirió Mínguez.

En el Gobierno consideran que los hechos de los que se da cuenta en el sumario del caso son «comportamientos gravísimos». «No es privatizar servicios públicos, sino que también se privatizó el propio Gobierno», denunció el ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, que acusó al Ejecutivo de Rajoy de «crear y aprobar leyes a medida de los poderosos que podían pagarlos». Para el titular de Transición Digital, Óscar López, los hechos que se están conociendo involucran a todo un Gobierno «desde la cúspide hasta abajo».