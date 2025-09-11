El PP afea a Sánchez que se ausentara de votar la reducción de jornada para ir al estreno de una película con su esposa El presidente del Gobierno acudió a la presentación de la película de Alejandro Amenábar 'El cautivo' mientras los populares, Vox y Junts tumbaban el proyecto estrella de la Yolanda Díaz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y su mujer, Begoña Gómez, durante el preestreno de 'El Cautivo'

Álvaro Soto Madrid Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:52 | Actualizado 10:14h. Comenta Compartir

El PP quiere abrir otra vía de agua en el Gobierno tras la derrota en la votación por la reducción de la jornada laboral. Los ... populares ponen el foco ahora en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió al Congreso a votar esta ley, una de las propuestas estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura, y dejó sola a su vicepresidenta. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha ironizado este jueves sobre la ausencia del presidente. «Ayer Sánchez redujo su jornada laboral para no votar la reducción de jornada laboral. Echan la culpa al PP de que su ley no salga adelante cuando el propio presidente del gobierno prefirió ir al cine con su mujer imputada en lugar de votar en el Congreso. Decir que son unos cínicos se queda muy corto», ha escrito en su cuenta de X. La Cámara baja tumbó la reducción de jornada laboral a 37,5 horas al prosperar el veto de PP, Vox y Junts.

El PP ha recriminado a Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaskac, que se ausentaran del hemiciclo para asistir, en los cines Callao de Madrid, al estreno de la película 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, una cinta sobre los años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. «A la presentación ha ido Begoña Gómez, que comenzó el día en el juzgado y lo acaba en el cine», subrayan desde el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo también mete el dedo en el ojo del Gobierno con el argumento de que el pleno de ayer se prolongó durante 13 horas, «hasta las diez de la noche», para «no tener que trabajar en la Diada por exigencias del independentismo». «Y es espectacular que uno de esos partidos que está de fiesta es el que le amargue la fiesta a Yolanda Díaz», aseguran en el PP, en referencia a Juntos, que no retiró su enmienda contra la reducción de la jornada laboral.

