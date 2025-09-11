HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y su mujer, Begoña Gómez, durante el preestreno de 'El Cautivo' EP

El PP afea a Sánchez que se ausentara de votar la reducción de jornada para ir al estreno de una película con su esposa

El presidente del Gobierno acudió a la presentación de la película de Alejandro Amenábar 'El cautivo' mientras los populares, Vox y Junts tumbaban el proyecto estrella de la Yolanda Díaz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:52

El PP quiere abrir otra vía de agua en el Gobierno tras la derrota en la votación por la reducción de la jornada laboral. Los ... populares ponen el foco ahora en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió al Congreso a votar esta ley, una de las propuestas estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura, y dejó sola a su vicepresidenta. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha ironizado este jueves sobre la ausencia del presidente. «Ayer Sánchez redujo su jornada laboral para no votar la reducción de jornada laboral. Echan la culpa al PP de que su ley no salga adelante cuando el propio presidente del gobierno prefirió ir al cine con su mujer imputada en lugar de votar en el Congreso. Decir que son unos cínicos se queda muy corto», ha escrito en su cuenta de X. La Cámara baja tumbó la reducción de jornada laboral a 37,5 horas al prosperar el veto de PP, Vox y Junts.

