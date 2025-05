El PP acusa a Sánchez de participar en la defensa de Gómez desde la Moncloa

Feijóo: Si hablase de «regenerar» y «mi mujer» tiene que declarar «por corrupción, no podría salir a la calle»

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo este viernes, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, que si a él le ocurriera como al jefe del Ejecutivo, que dijera en el Congreso «que hay que regenerar la vida política» y poco después declarase su mujer «en un juzgado por corrupción, no podría salir a la calle». «Es más, no podría hacer un acto político y mi partido me pediría que dejase paso», insistió.

Durante su participación en un acto de Nuevas Generaciones del PP en Málaga junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder de la oposición también se refirió a la investigación penal que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Cuando uno «se quiere meter en política, que sepa que va a tener una nómina pública y es el producto de los impuestos de los ciudadanos», por lo tanto –añadió-, «no tiene ningún sentido que no tribute la nómina en España y se vaya a Portugal» para establecer allí su domicilio.

«¿Os imagináis que a mí me pasa esto?», preguntó el líder de los populares a los asistentes, ante quienes admitió que «es verdad que nadie puede ser responsable de lo que hacen sus hermanos». Pero sí «tienes que pronunciarte sobre lo que hace tu hermano –añadió- y no evadir todas las preguntas o solicitudes de información que se presentan, porque eres un hombre público y tienes responsabilidades públicas», informa Europa Press.