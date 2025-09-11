HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez. EP

La Policía concluye que 'Alvise' usó los 100.000 euros entregados por un empresario para pagar «parte» de la campaña de las europeas

Los investigadores desmiente la versión del eurodiputado de que ese dinero no fue dedicado a la financiación ilegal de su partido

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:46

La Policía ha asegurado que el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, recibió 100.000 euros del empresario Álvaro ... Romillo el 27 de mayo de 2024 para «financiar parte de la campaña electoral» de las elecciones al Parlamento Europeo de ese año.

