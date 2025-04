Podemos propone al PSOE que solo intervengan mujeres en la moción de Vox

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 15 de marzo 2023, 08:59 | Actualizado 23:07h. Comenta Compartir

La moción de censura de Vox, que se celebrará en el Congreso la semana que viene, calienta motores. Podemos ha trasladado al PSOE formalmente una propuesta para que sean las mujeres de los partidos que integran el Gobierno quienes intervengan durante el debate, lo que de ser aceptada dejaría fuera del turno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en paralelo plantea que suban a la tribuna tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como las ministras Ione Belarra e Irene Montero, invitando a sus homólogas socialistas a que las emulen para dar la réplica al candidato de la extrema derecha, Ramón Tamames.

La propuesta, que también se ha hecho llegar a los grupos de la mayoría de la investidura, busca «proteger al presidente Sánchez de una moción 'fake', sin opciones de prosperar y que solo se entiende en el contexto de la batalla que PP y Vox mantienen por liderar los ataques a los avances sociales y feministas del Gobierno de coalición», arguyen a este periódico fuentes de Podemos.

El martes, la propia Belarra ya apuntó a este criterio cuando defendió que fueran las mujeres de las formaciones progresistas las encargadas de fijar la postura contra la iniciativa de los de Santiago Abascal, a los que el bloque de partidos que vienen apoyando al Gobierno atribuyen actitudes regresivas con respecto a la igualdad entre sexos. La titular de Derechos Sociales indicó que aún no tiene respuesta oficial por parte del PSOE y tampoco especificó si su planteamiento excluye 'per se' a Sánchez. «Es él quien tiene que tomar esa decisión (sobre su participación en el debate)», señaló.

El PSOE mantiene un halo de misterio sobre la estrategia que seguirá en la moción, que se celebrará en el Congreso entre el martes y el miércoles próximos, y que se votará ya el jueves. Respecto a la propuesta de su socio de coalición, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, constató que «es legítima» pero evitó respaldarla. Desde la cumbre hispano-portuguesa, el propio presidente Sánchez prefirió no desvelar nada por anticipado. «La veremos. Desde luego agradezco y mucho el buen tono del candidato, el señor Tamames. Tendremos un interesante debate parlamentario y ya veremos el formato», dejó en el aire.

Díaz, por su parte no se ha pronunciado aún sobre la propuesta de sus compañeras de coalición en un momento de tensiones entre los morados y Sumar. No hay precedentes de la participación de una vicepresidenta junto a dos ministras en el turno de palabra. En paralelo, otras formaciones van moviendo ficha. ERC, que ha intentado sin éxito un boicot del bloque de la investidura a la moción, avanza ahora que aprovechará la cita para «confrontar con el Gobierno», al que no dejará, señaló, «que se vaya de rositas».

El borrador del candidato

Y mientras, en medio de los imprevistos que rodean esta censura, este miércoles por la noche se filtró el borrador de discursoen el que trabaja ya Ramón Tamames, una treintena de folios en que el que el candidato de la extrema derecha plasma el objetivo ya conocido -anticipar las elecciones generales a lo que sería un superdomingo electoral el 28 de mayo- ante la «autocracia absorbente» de Sánchez que, entre otras cosas, ataca la separación de poderes...

En el texto desvelado por eldiario.es, Tamames justifica su aceptación de la propuesta de Vox por fidelidad a su «concepción política e histórica de España» y, pese a reivindicar su pasado antifranquista y la Constitución, carga contra la Ley de Memoria Democrática. En todo caso, atenúa la agresividad de los de Abascal contra el presidente del Gobierno, aunque acusa por ejemplo al Ministerio de Consumo de querer promover un «racionamiento» alimentario a la venezolana.