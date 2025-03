PSOE y Podemos se dan una tregua para evitar otro cisma por la ley de bienestar animal Los morados ceden 'in extremis' ante su socio y votan a favor de la norma pese a que mantienen las conversaciones «rotas» para reformar el 'sí es sí'

El Gobierno de coalición se ha abonado a modular sus relaciones internas día a día, ley a ley. Mientras PSOEy Unidas Podemos mantienen los puentes rotos para la renovación del 'solo sí es sí', los morados cedieron este jueves ante su socio y votaron a favor en el Congreso de la ley de bienestar animal. Todo pese a que los socialistas no retiraron su enmienda para excluir a los perros de caza de la protección que se brinda a las mascotas. Una tregua en medio de la batalla que deja un «sabor agridulce» a la formación que preside Ione Belarra. «Hemos llegado lo lejos que hemos podido llegar con la fuerza que tenemos», reconoció.

Pero la sangre esta vez no ha llegado al río por muy poco. Si Unidas Podemos se abstenía o votaba en contra, como estudiaba hacer el martes, se habría producido una situación inédita: la primera vez que el Gobierno no consigue aprobar un proyecto de ley en lo que llevamos de legislatura. A escasos veinte minutos de la votación la situación era de incertidumbre total, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, hacía cálculos en el patio del Congreso y reconocía que la norma pendía de un hilo porque las cuentas no daban. A pocos metros, las diputadas socialistas Sandra Guaita y Begoña Nasarre se afanaban en explicar ante un grupo de periodistas la postura de su partido.

Finalmente la ley se aprobó con 174 votos a favor y la reforma del Código Penal para penar el maltrato animal, que requería de mayoría absoluta, con 178 'síes' y la oposición de PP, Vox, Cs o PNV.

Atemperar las tensiones

Pese a todo, el éxito de la ley de bienestar animal no termina de disimular la imagen que proyecta actualmente la coalición, cargada de nervios y asuntos pendientes a menos de cuatro meses de las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo. Aunque ambos partidos presumen de que la del 'solo sí es sí' es «la única divergencia» abierta en elGobierno y que la ley de vivienda está «casi cerrada», los socialistas reconocen que, en este clima, prefieren mantener «congeladas» las negociaciones con Podemos sobre la reforma de la norma estrella del Ministerio de Igualdad, que ha entrado en punto muerto. Por ello van a esperar a que la tensión «se atempere» y ya empiezan a descartar la idea de llevar su proposición de ley al Congreso el próximo 7 de marzo, la primera fecha posible.

El tono que mantienen seguirá siendo el mismo. El ministro de la Presidencia,Félix Bolaños, reconoció este jueves que la norma es «imperfecta», mientras que la titular de Igualdad, Irene Montero, sigue defendiendo su ley estrella y mantiene el foco sobre «una minoría de jueces que la aplican mal». Ahora PSOEy Podemos se centran en los socios de investidura para tratar de recabar apoyos. Mientras en Ferraz se apuntaron este jueves los votos del PNV y ya no rechazan tajantemente los votos del PP, los morados confían en atraer a Esquerra y EHBildu.