Podemos aprieta con sus escaños tras ver «inviable» el pacto fiscal de las izquierdas

Podemos votará en contra de la reforma fiscal del Gobierno si el PSOEno le garantiza que Junts y PNV cambian de opinión y aceptarán convertir ... en permanente –bajo la fórmula que se elija– el impuesto a las energéticas que estos grupos pactaron suprimir. Así de tajantes se mostraron este martes los morados, que volvieron a esgrimir los votos de sus cuatro diputados como «igual de importantes» que los de los nacionalistas catalanes y vascos. Lo hicieron apenas doce horas después de que la maratoniana Comisión de Hacienda en la que se debatía esta cuestión se cerrara 'in extremis', y pasada la medianoche, con un acuerdo entre los socialistas y Esquerra y EH Bildu para prorrogar durante 2025 el tributo a las eléctricas. Un pacto que los morados califican directamente de «inviable».

El portavoz parlamentario de Podemos, Javier Sánchez Serna, desveló este martes que, cuando el receso que los socialistas pidieron para tratar de convencer al resto de grupos había ya superaba las tres horas, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, telefoneó a Ione Belarra para ofrecerle el mismo acuerdo a los morados. Pero estos lo rechazaron al dar por sentado que Junts lo tumbará en la Cámara baja. «No nos sirve que nos hagan firmar un 'papelito' para que luego la iniciativa decaiga en el pleno», zanjó el diputado, que avanzó que el voto de su partido se encuentra «más cerca del 'no' que de la abstención».

La formación lidera Ione Belarra ya no se reconoce como «socio» del Ejecutivo y este martes acentuó esta postura desmarcándose incluso de ERCo EHBildu, con los que hasta ahora coordinaba su acción parlamentaria.

Podemos lamenta que los socialistas, a los que advirtió de que no aceptará «más tomaduras de pelo», no se pusieron en contacto con ellos hasta el último momento, cuando ya tenían acuerdos cerrados con el resto de formaciones. En este caso, señala Sánchez Serna, el PSOEprometió a ERC, Bildu y BNG la prórroga del impuesto a las energéticas y, por otro, con Junts pactó suprimir el tributo, por lo que, entienden, los soberanistas catalanes votarán en contra del resto de socios. «El Gobierno ha negociado muy mal, tiene que aprender de lo que sucedió este martes (por el lunes). Los votos de todos los partidos de la camara valen lo mismo», insistió Serna.

Maquinaria electoral

Ante esta postura de Podemos, en otros grupos parlamentarios crece la sensación de que los morados han dejado en el alero continuidad de la legislatura para poner en marcha el motor de su maquinaria electoral, como señalan, por ejemplo, desde el PNV. «Si este jueves no sale adelante la reforma fiscal, lo empezaremos a ver muy malamente», reconocía en privado un diputado del grupo socialista, que aún confiaba, sin embargo, en poder juntar el agua y el aceite, es decir, mantener el impuesto a las energéticas sin perder el apoyo clave e imprescindible de Junts.

Pero las posiciones de Podemos no se moverán si esto no ocurre. Sánchez Serna de hecho, recordó que pasó con el primer decreto del subsidio de desempleo que su partido tumbó en enero hasta que se reformó, e insistió en que no van a aceptar recortes por supuestos avances fiscales que al final arrojan una «suma cero». Afirmación que, en el grupo parlamentario de Sumar contestaron tajantemente:«Aquella imagen de Podemos votando con Vox no fue bonita».