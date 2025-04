Robles pide a Belarra no opinar de la guerra sin conocer «nada» La ministra de Defensa advierte que no admite «lecciones de nadie» mientras los morados denuncian otro bloqueo en la ley de vivienda

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 27 de febrero 2023, 18:19

La invasión rusa en Ucrania divide a los socios del Gobierno un año después del inicio de las hostilidades. Ayer, tras un nuevo choque por el envío de tanques, la ministra de Defensa, Margarita Robles, elevó el tono y advirtió a la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que «en defensa de la paz» no admite «lecciones de nadie». «Estoy segura de que de su área conocerá mucho, pero de otras áreas conocerá nada», zanjó. Lo espetó en respuesta a los recelos que llevan alentando los morados desde hace semanas sobre un posible despliegue de tropas españolas en el frente de batalla si se produce una escalada en el conflicto.Algo que los socialistas califican directamente de «bulo».

Pero en Podemos no terminan de fiarse de su socio, justo en un momento en el que la relación entre ambos partidos está enrarecida por la crisis de la reforma de la ley del 'solo sí es sí. Desde el partido morado mantienen la teoría de que si no se opta por una solución dialogada a la guerra la escalada será inevitable. «Este conflicto solo puede acabar de dos maneras: con una negociación o con una guerra nuclear», se mostró tajante en rueda de prensa el coportavoz de la formación, Pablo Fernández.

Robles reivindicó, en cambio, que el ala socialista del Gobierno también desea la paz y la retirada de Rusia, para que los ucranianos puedan vivir y expresarse con libertad en su país. «La paz no es solamente que no haya unos disparos, también que las mujeres y las niñas no sean violadas, como está ocurriendo», sostuvo.

Pero en esta nueva discrepancia a las diferencias sobre el siguiente paso a dar en el conflicto se han acentuado por la difícil relación que mantienen Robles y Belarra. Negativa desde los tiempos en los que la titular de Derechos Sociales era secretaria de Estado para la Agenda 2030, a principio de la legislatura. La ahora líder de Podemos dijo de Robles que era «la ministra favorita de Vox», mientras esta le respondió con otra pulla:«Pone tantos tuits que no comento ninguno».

Tope a los alquileres

Aunque los dos socios de coalición mantienen por activa y por pasiva que agotarán la legislatura y no habrá un adelanto de las generales, cada semana se abre una nueva vía de agua en sus ya espinosas relaciones. Pese a que Unidas Podemos y PSOE se mostraron convencidos en enero que la ley de vivienda iba a salir adelante «en breve», ayer los morados volvieron a denunciar que los socialistas han «bloqueado» la norma. La reunión de la semana pasada entre ambos y EH Bildu y Esquerra, que han participado activamente en las negociaciones, acabó sin acuerdo, todo tras las reticencias del Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño, de establecer en la Ley de Vivienda un límite máximo de aumento del 3% de todos los alquileres en las llamadas «zonas tensionadas». Uno de los puntos en los que todos decían coincidir hace pocas semanas.

Belarra pidió al PSOE, a través de las redes sociales, que se introduzca esta regulación en una ley que describe como «urgente». «La ley de vivienda no es perfecta, pero lo que con seguridad no arregla nada es que siga bloqueada en el Congreso por el socio mayoritario», señaló.

Respondía en esta ocasión a la vicepresidenta primera, que horas antes, en una entrevista en TV3, había aconsejado a los morados no lanzar «mensajes que son fáciles y que en un momento dado pueden ser atractivos pero no resuelven los problemas». Calviño reconoció que el límite a la subida de alquileres ha sido un elemento de protección «absolutamente extraordinario» durante la pandemia. No obstante, sobre fijar ahora el tope del 3%, subrayó que «ningún ciudadano cree que todas las dificultades en el marco de la vivienda se resuelven poniendo una frase en una ley».