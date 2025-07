El PNV cree que se está consolidando una «mayoría negativa» contra el Gobierno como ocurrió en Weimar

El pleno del Congreso de este martes, en el que el Gobierno fracasó en el intento de ofrecer la imagen de estabilidad que había previsto ... tras el mes 'horribilis' que siguió al estallido del 'caso Cerdán', ha dejado no solo entre los socialistas sino entre algunas de las fuerzas del bloque de investidura un sabor amargo. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido hoy de que, a su juicio, la legislatura tiene un «pronóstico incierto», entre otras cosas, porque parece que se empieza a consolidar una «mayoría negativa» como ocurrió en la República de Weimar, que precedió a la victoria de Adolf Hitler en Alemania.

Esteban ha matizado que alusión a ese periodo histórico no se debe tanto a que crea que podemos estar a las puertas de la desaparición del régimen democrático -aunque crea que «no hay duda» de que a quien «ayuda» la situación actual es a la extrema derecha- sino a la existencia de un Parlamento muy atomizado en el que, «por motivos diferentes», partidos muy distintos han empezado a coincidir en posiciones que «pueden hacer tambalear a un Gobierno». Es lo que sucedió ayer en la votación del real decreto ley antiapagones, tumbado por la suma del PP, Vox, Junts, Podemos y el BNG.

El líder de los nacionalistas vascos, entrevistado en la SER, ha evitado dar por hecho que Pedro Sánchez no vaya a ser capaz de agotar la legislatura, como pretende. Entre otras cosas, porque no hay mayoría para una moción de censura. «Y el propio posible candidato se encarga muy mucho de que no haya ninguna posibilidad», ha dicho en relación a los ataques de Alberto Núñez Feijóo a su partido. Pero sí ha advertido de que «parece difícil» seguir hasta 2027 sin unos Presupuestos Generales del Estado, a pesar de lo que se traslada desde el Ejecutivo. «Hasta ahora -ha concedido- había unos fondos europeos con los que el Gobierno ha podido trabajar como una suerte de doble Presupuesto, pero eso se acaba».

Esteban ha señalado fundamentalmente a Podemos «por sus cuitas internas» y a Junts («están con una agenda muy propia y parece que todo lo que no la toque no cuenta para ellos») como principales obstáculos para la aprobación de unas Cuentas públicas y ha advertido al Ejecutivo de que si, en estas circunstancias, opta por intentar retomar la agenda debe ser consciente de que tiene que elegir muy bien las batallas que da y las leyes que tramita y centrarse en «las importantes». Entre ellas, la decaída para el refuerzo del sistema eléctrico, pero también la ley de secretos oficiales, un viejo compromiso con su partido que ayer aprobó el Consejo de Ministros.

En todo caso, también ha señalado que su formación está a la «expectativa» de lo que pueda ocurrir con la investigación de la 'operación Delorme', que ya se ha cobrado la imputación de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y la prisión preventiva de este último. Y respecto a la afirmación de Sánchez ayer de que la «corrupción sitémica» se acabó con la moción de censura a Rajoy, ha advertido de que a su partido le parece que tanto el 'caso Koldo' como el 'caso Montoro' son «muy preocupantes».