El PNV se desmarca de Sánchez y votará con el PP para reconocer a González como presidente de Venezuela

El PNV apoyará esta tarde -la previsión es que se vote mañana- la iniciativa que el Partido Popular lleva al Congreso de los Diputados para ... que la Cámara reconozca como presidente legítimo de Venezuela a Edmundo González, el candidato opositor a Nicolás Maduro al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sacó el domingo de su país para darle asilo político en el país y protegerlo así de la amenaza represiva del 'chavismo'. El sentido del voto de los peneuvistas lo ha desvelado su portavoz en el hemiciclo, Aitor Esteba, tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja y en lo que implica que el Gobierno inicia el nuevo curso perdiendo pie ante la derecha con el desmarque de uno de sus socios.

El voto afirmativo del partido de Andoni Ortuzar propiciará que la proposición no de ley de los populares, de carácter simbólico y alto contenido político pero sin efectos vinculantes dado que el Gobierno puede abstenerse de asumir el veredicto del Congreso, salga adelante aunque la previsión de la Presidencia del Congreso es que la votación se materialice finalmente este miércoles tras el debate de hoy. Vox y Coalición Canaria también avalarán la propuesta, por lo que «si nada se tuerce», ha apostillado Esteban, la iniciativa saldrá adelante con el apoyo de 177 diputados.

El PP habría conseguido así abrir una fisura entre los aliados de Sánchez, a la espera de que Junts revele su posición final y cuatro días después de que Pedro Sánchez subrayara ante el comité federal del PSOE su determinación de seguir gobernando "con o sin el Legislativo". El desarrollo de la jornada de hoy evidencia, para los populares, el ejemplo práctico de cómo el presidente pretende seguir adelante de espaldas, en este caso, al reconocimiento explícito por el Congreso de Edmundo González.

El portavoz de los nacionalistas vascos, en una medida intervención para no desairar la actuación del Gobierno, ha dicho entender el asilo concedido al líder opositor dada la situación que éste atravesaba en su país, pero ha enfatizado la firme posición de su partido contra la represión del régimen de Maduro. El PNV mantiene largos y estrechos vínculos con la oposición venezolana -su exportavoz en el Congreso Iñaki Anasagasti, nacido en Caracas, lleva años ejerciendo de ariete contra la represión en el país- y ha incidido tras las presidenciales de 28 de julio en no asumir el triunfo que Maduro se atribuye, un pie en pared que le enfrenta en Euskadi a EH Bildu. En paralelo, los peneuvistas se han venido mostrando críticos con lo que interpretan como una utilización interesada del PP de este asunto solo para desgastar al Gobierno.

Tras el "torpe, más que torpe"

Esa tensión, en esta y en otras cuestiones, larvada desde que el PNV dijo 'no' a investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente reventó hace unos días cuando Esteban y su homólogo popular en la Cámara baja, Miguel Tellado, se enzarzaron después de que los nacionalistas vascos no apoyaran la comparecencia urgente del Ejecutivo para dar explicaciones sobre su posición en Venezuela hace dos semanas. "Torpe, más que torpe", espetó el primero a Tellado tras las críticas de este contra su partido por hacer seguidismo del Gobierno.

«Hay que sacar a Venezuela de la pugna política interna. Espero que el PP sepa entender el momento y manejar la situación. Sobran discursos zafios pero sobrepasar determinadas líneas que no tienen sentido, mirando más la política interna que la restauración de la democracia de Venezuela», ha señalado hoy Esteban, tras añadir que «a nadie le queda duda de que vistas las actas la victoria de la oposición se ha producido y Maduro no ha hecho nada por demostrar fehacientemente lo contrario». Y ha querido dejar fijado dónde se sitúa su partido en el terreno de los derechos humanos: "Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, la dictadura, el oscurantismo y frente a Maduro, al que no se puede dar ni un centímetro".