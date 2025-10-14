El plan migratorio de Feijóo frente a la «demagogia extremista» de PSOE y Vox: «la nacionalidad española no se regala, se merece» El líder de los populares defiende su propuesta para acabar con el actual «descontrol» del Gobierno en esta materia y carga contra sus rivales a izquierda y derecha por «no hacer nada» o «acribillar» para ganar votos

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 14 de octubre 2025, 13:44 | Actualizado 13:59h.

Alberto Núñez Feijóo presentó este martes en Barcelona su plan migratorio con el que pretende diferenciarse tanto del Ejecutivo de Pedro Sánchez como de Vox, ... a los que acusó de «utilizar este tema de forma partidista» y que pondrá en práctica si llega a La Moncloa tras las elecciones generales. El líder del PP defendió la necesidad de abordar este asunto «sin la demagogia extremista» de unos y otros sino «con unos principios sólidos, lejos del buenismo mal entendido que nos ha traído hasta aquí» y que ha hecho escalar a la inmigración del puesto undécimo al segundo entre las preocupaciones de los españoles. El presidente del Gobierno, en una entrevista en la cadena Ser, acusaba esta misma mañana a los populares de estar «blanqueando a la ultraderecha» por entrar a competir en esta materia, a y apostaba nuevamente por la inmigración regular. «No hacer nada y no hablar del tema, o acribillar para ganar votos. Es inhumano hacer un discurso a costa de los inmigrantes, pero también a costa de los recursos», respondía Feijóo, cargando las tintas en el Gobierno pero también en la formación de Santiago Abascal.

El líder de la oposición aseguró que quiere seguir el camino del resto de países europeos y hacer de España el referente en control de la inmigración y fomento de la regular, sobre todo cuando nuestro país es «la puerta de acceso a Europa por el sur». Reivindicó una inmigración «ordenada, legal y humana», resultado de unas políticas «serenas», de un «diagnóstico» que «no busca cerrar puertas, criminalizar a nadie, ni tampoco poner parches» sino «poner orden» ante el «descontrol» actual del Gobierno. Para ello, los populares han preparado un decálogo de medidas, que han ido desgranando en las últimas semanas, y que destaca entre sus novedades el endurecimiento de las condiciones para obtener la nacionalidad española, el permiso de residencia o prestaciones como el ingreso mínimo vital (IMV). «La nacionalidad española no se regala -defendió Feijóo-, se merece». Acompañado por la plana mayor del partido, el expresidente de la Xunta marca territorio frente a Vox, que ha capitalizado hasta ahora el debate migratorio, y contra el que cargó por «hablar del tema sin proponer soluciones posibles porque cree que así consigue votos». «No se trata de cerrar todas las puertas, ni de criminalizar a nadie por el mero hecho de ser inmigrante», aseveró. En la misma línea, se manifestó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ideóloga del plan, que cargó contra la derecha radical por «convertir la identidad en un arma y el miedo en una ideología, y olvidar algo tan esencial como que cada persona vale por lo que hace, y no por dónde nace». «La historia -aseveró- ha demostrado que no han servido nunca para gobernar ni una sola nación».

