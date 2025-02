El rostro de la discapacidad: mujer mayor de 60 años que no nació con ella

El retrato robot de la discapacidad en España sería el de una mujer mayor de 60 años a la que le quedan al menos 20 o 30 años de esperanza de vida y cuya discapacidad ha sido sobrevenida, es decir que no nació con esa discapacidad y no la ha tenido en su juventud y en su madurez. A ese nuevo perfil, distinto al de hace 45 años, cuando se aprobó la Constitución del 78, se le suma también el de los niños y jóvenes con discapacidad. «Vemos que nacen menos niños con discapacidad, pero los que nacen van a necesitar apoyos más extensos y continuados a lo largo de su vida porque antes no se salvaban y ahora sí. Y sobre todo vamos a tener muchas discapacidades en la franja de los 30 años, con las enfermedades mentales y la accidentalidad, y en la franja de los 60 y 70 con las situaciones de pérdida de autonomía personal asociadas al envejecimiento», señala Cayo, que no olvida el doble frente que sufren las mujeres maltratadas víctimas de la violencia machista. «Ahí nos enfrentamos a dos realidades. Las mujeres con discapacidad son objeto de mayor número de ataques, pero también la violencia de género provoca discapacidad», advierte.