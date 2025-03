Un perdón y dos vías: el todos o ninguno de Junts o una ley por etapas de ERC

Esquerra y Junts vuelven a enfrentarse por sus discrepancias en la estrategia política. En este caso, chocan por la ley de amnistía, negociada por ... ambos con los socialistas y de la que se beneficiarán dirigentes de las dos formaciones independentistas. Los republicanos creen que debe aprobarse tal cual está redactada en estos momentos, mientras que los junteros abogan por introducir cambios, para intentar cubrir el máximo de encausados. Aunque quedan días hasta que el pleno del Congreso vuelva a votar.

El riesgo es que, si siguen estirando la cuerda, puede romperse. Fuentes de la cúpula de ERC alertan de que al PSOE se le acabe la paciencia y dé marcha atrás. Estas mismas fuentes ven al PSOE muy comprometido con la ley de amnistía, que le sirve en su pugna contra el PP, pero admitiendo que los socialistas ya consiguieron la investidura y ya tienen lo que querían.

Junts mantiene una posición de máximos: o todos o ninguno. Es decir, o la ley cubre a todos los encausados, incluidos los imputados por terrorismo o traición, o no pueden apoyar la ley, como en la última votación. En cualquier caso, Toni Comín, mano derecha de Puigdemont en Waterloo, lanzó el viernes un mensaje de optimismo y se mostró convencido de que habrá acuerdo, que habrá ley de amnistía y la legislatura puede tener algo de recorrido. Pero no dio pistas de cuál puede ser la fórmula que desencalle el pacto. Fuentes de la cúpula republicana tampoco se atreven a apuntar por dónde pueden ir los tiros.

ERC, como en la estrategia secesionista estos últimos años tras el 'procés', es más pragmático y plantea la aprobación de la ley de amnistía como un proceso gradual. En Esquerra creen que, aunque se apruebe la norma, seguirán abriéndose causas penales contra dirigentes independentistas. De ahí que consideran que el Gobierno tendrá que volver a recurrir en el futuro a los indultos y, en último lugar, cuando afronten la resolución del problema catalán, poner sobre la mesa una ley de punto final. Eso a largo plazo. Lo más inmediato para los republicanos es aprobar la actual ley de amnistía, tal cual está redactada, que ya consideran una «victoria política». «No es una ley perfecta», aseguran fuentes de la cúpula de ERC, pero «permite avanzar», señalan. Junts exige una ley integral. Pero en ERC advierten de que si Junts sigue apretando para proteger a Carles Puigdemont puede acabar siendo una ley ad hoc, que podrían tumbar los tribunales.

«No es posible una ley 100% segura», admiten en ERC, que ponen el ejemplo de la reforma del delito de malversación, que el Supremo no aplicó como esperaban PSOE y Esquerra. Los de Tsunami podrían quedar fuera de la lista de amnistiados por la ley, admiten en Esquerra, pero ello no justifica que no se vote a favor. «Jugar al gato y al ratón con García Castellón no servirá para hacer una ley perfecta», aseguran. La norma no tiene agujeros, como sostiene Junts; según ERC, lo que hay es jueces actuando con la 'black & decker', señalan de forma gráfica.