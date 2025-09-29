HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El hijo y el padre detenidos por la muerte violenta de una joven en un piso de Badajoz entran en los juzgados
Begoña Gómez Efe

Peinado reclama también al Instituto de Empresa los mails que cruzó con la asistente de Begoña Gómez

El juez sospecha que la trabajadora de Moncloa también pudo hacer gestiones para el África Center de la mujer del presidente

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:40

El juez Juan Carlos Peinado abre una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez'. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ... ha ordenado al Instituto Empresa (IE) que le remita todos los mails que en su momento se cruzara con Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa que al servicio de la mujer del presidente. Peinado, a la vista de esta nueva petición, sospecha que Álvarez, además de supuestamente hacer gestiones para la Cátedra de Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigió Gómez, podría haber trabajado también para el África Center, el organismo para el que fue fichada por el IE solo semanas después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Gómez fue directora del África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  4. 4 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 El hijo y el padre detenidos por la muerte violenta de una joven en un piso de Badajoz entran en los juzgados
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  10. 10

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Peinado reclama también al Instituto de Empresa los mails que cruzó con la asistente de Begoña Gómez

Peinado reclama también al Instituto de Empresa los mails que cruzó con la asistente de Begoña Gómez