HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comisionista y presunto corruptor Víctor de Aldama a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 27 de noviembre. EFE

Peinado desbarata el intento de las acusaciones de vincular los casos Begoña Gómez y Koldo

Confirma su rechazo a la testifical de Aldama porque la Audiencia Provincial ya obligó al juez a cerrar la línea de investigación por el rescate de Air Europa

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:32

Comenta

Las acusaciones populares personadas en el 'caso Begoña Gómez', el colectivo provida Hazte Oír, Vox o el pseudosindicato Manos Limpias, llevan desde verano tratando de ... vincular la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno con el 'caso Koldo', que se instruye en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Su objetivo ha sido buscar la declaración en los juzgados de Madrid de Víctor de Aldama, el comisionista y presunto corruptor, para unir los puentes entre ambos procedimientos con el rescate de Air Europa como telón de fondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  2. 2

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  3. 3 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  4. 4

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  5. 5 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  6. 6 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  7. 7 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  8. 8

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  9. 9 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  10. 10 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Peinado desbarata el intento de las acusaciones de vincular los casos Begoña Gómez y Koldo

Peinado desbarata el intento de las acusaciones de vincular los casos Begoña Gómez y Koldo