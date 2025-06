Page dice que «el Gobierno y el PSOE están en sus niveles más bajos de credibilidad» y augura elecciones «precipitadas»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha lanzado contra Pedro Sánchez al asegurar que «tanto el Gobierno como el partido están ... en los niveles de credibilidad más bajos de la democracia» y ha augurado que habrá elecciones «no anticipadas, sino precipitadas». «Me da la impresión de que el Gobierno, a estas alturas, aún no sabe hasta dónde va a llegar la corrupción», ha indicado tras las últimas revelaciones sobre el 'caso Cerdán' y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía.

«Yo quiero creer que [Sánchez] no sabía nada y yo no voy a hacerle culpable porque eso es una labor de los tribunales, pero no estamos hablando de culpables, sino de responsables, y quiero saber si vamos a asumir responsabilidades», ha aseverado, antes de revelar su mala relación con los miembros de la trama: «Me han hecho muchas faenas, pero la única ventaja de eso es que no han venido a Castilla-La Mancha a pedir comisiones».

Page ha calificado la sentencia del Constitucional sobre la amnistía como «bochornosa» y ha asegurado que representa «un precedente peligrosísimo» para amnistiar «otro tipo de delitos, como los de corrupción». «Se abre una puerta que permitiría muchas barbaridades con el que argumento de que lo que no está prohibido está permitido», ha dicho Page en una entrevista en laSexta.

El barón socialista, muy crítico con el Gobierno, ha afirmado que con el aval a la amnistía, «el Estado se ha puesto de rodillas reconociendo que lo ha hecho mal y que Puigdemont lo hizo bien» y ha opinado que esta ley es producto de «un chantaje barriojabero» y que ha sido «redactada» por el abogado del expresident huido. Por eso, ha pedido a Sánchez «que no presuma de hacer de la necesidad, virtud y de haber incumplido su palabra». «El principio de igualdad ante la ley se ha roto», ha dicho Page, que ha reclamado que, cuando se reforme la Constitución, «se revise también el papel del Tribunal Constitucional y la forma de elección de sus jueces».

Otro de los detractores de Sánchez en el Partido Socialista, el aragonés Javier Lambán, ha escrito en la red X que «el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía es un golpe letal a la Constitución y un triunfo para los independentistas». «No resuelve ningún problema de Cataluña y crea uno muy grave en España. Hasta 2023 el PSOE la consideraba anticonstitucional. Siento vergüenza e indignación ante esta infamia», ha apuntado.