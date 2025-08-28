HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en una rueda de prensa AFP

La OTAN confirma que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025

El pasado junio los líderes de la Alianza Atlántica ya asumieron un nuevo compromiso para elevar el gasto en la organización al 5% del PIB en la próxima década

EP

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:32

La OTAN ha estimado en un informe publicado este jueves que España alcanzará el 2% de gasto de su PIB en Defensa en 2025, un ... objetivo que los Aliados acordaron en 2014 para la década posterior y que España cumple por primera vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  4. 4 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas
  5. 5 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  8. 8

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  9. 9 Nuevos cortes de tráfico en la A-5 derivan a los coches por la avenida de Elvas desde este jueves
  10. 10 El Cupón Diario de la ONCE deja un premio de 210.000 euros en Don Benito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La OTAN confirma que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025

La OTAN confirma que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025