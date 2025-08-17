HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
El ministro de Trasnportes, Óscar Puente, a su llegada al último pleno del curso antes del parón estival. Efe

Óscar Puente, el 'látigo' de Sánchez

Cómodo en el choque en las redes sociales, su última salida de tono a cuenta de los incendios le ha privado, por primera vez, del respaldo cerrado de sus compañeros

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

Señor Feijóo, de ganador a ganador ¿Por qué tiene usted más derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de Valladolid?». Óscar ... Puente irrumpió en la política nacional como si Jim Carrey hubiera aparecido en la escena final de 'Casablanca'. De forma totalmente inesperada y frente a un Alberto Núñez Feijóo en fuera de juego. Era septiembre de 2023 y el líder del PP esperaba, en el día en que defendía su nonata sesión de investidura como ganador de las generales del 23-J, a un rival de su altura jerárquica. Ni siquiera le hubiera bastado el portavoz del PSOE, Patxi López. El objetivo era confrontar cara a cara con el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  2. 2 El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
  3. 3 Carreteras cortadas este sábado por los incendios en Extremadura
  4. 4 El incendio de Burguillos del Cerro quema 1.000 hectáreas y sigue activo
  5. 5 El 112 pide ayuda para localizar a un desaparecido durante su viaje de Francia a Extremadura
  6. 6 El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
  7. 7 Así salvó el Infoex un cortijo cerca de Campillo de Llerena
  8. 8

    «Preparé este plato para una famosa gastrónoma y alucinó»
  9. 9 Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 43 grados este sábado
  10. 10 La Guardia Civil abre una investigación sobre los incendios de Cuacos y Aliseda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Óscar Puente, el 'látigo' de Sánchez

Óscar Puente, el &#039;látigo&#039; de Sánchez