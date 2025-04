La oposición apunta contra el apagón informativo tras las seis horas sin comparecer de Sánchez

El inesperado y desconcertante apagón que este lunes dejó sin luz a toda la Península y sumió en la incertidumbre al país cogió a ... Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa apenas terminada una reunión con el primer ministro de Chipre, Nikos Christodoulides. No tardaría mucho, una vez vista la gravedad de la situación, en desplazarse junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al centro de control de Red Eléctrica para tratar de conocer de primera mano la situación. «El Gobierno está trabajando para conocer el origen y la afectación de esta incidencia y dedicando todos los recursos para solventarla cuanto antes», transmitió entonces la Secretaría de Estado de Comunicación.

La primera comparecencia del jefe del Ejecutivo, sin embargo, no se produciría hasta cinco horas y media después de que España se fuera a 'cero', a las seis de la tarde. Pero ni para entonces se había recobrado la normalidad, salvo parcialmente en algunas zonas del país, ni el presidente fue capaz de ofrecer información «concluyente» sobre lo sucedido.

Sánchez -que había reunido el Consejo de Seguridad Nacional con diez ministros, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, la directora del CNI y la directora del Departamento de Seguridad Nacional- aseguró en su intervención, la primera de las dos que protagonizaría en una larga jornada de zozobra –la última casi a las 23:00 h– que el Gobierno se había puesto en contacto con varias instituciones internacionales, incluida la OTAN, y nacionales, entre ellas la jefatura del Estado y todos los grupos parlamentarios.

En Moncloa aseguran que también intentó hablar antes con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pero que no le fue posible por problemas de cobertura del propio presidente del PP, que se encontraba en Valencia para participar en el Congreso de los populares europeos. Sostienen también que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sí que pudo contactar con el portavoz de su grupo, Miguel Tellado.

«Preocupación creciente»

Para ese momento, sin embargo, Feijóo ya había expresado su malestar no tanto por la falta de contacto directo sino por la tardanza del presidente en ofrecer una mínima explicación pública. «La preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando. No creo que sea razonable que en un país como el nuestro tres horas y media después de un apagón no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido», había recriminado». Sin llamar a la tensión social, que al contrario, sí llamamos a la responsabilidad; y el Gobierno tiene que ser responsable», insistió.

En torno a las tres de la tarde, es decir dos horas y media después del gran colapso, había comparecido un representante de Red Eléctrica para dar la primera información sobre la inusual situación pero tampoco había sido capaz de ofrecer demasiada información, más allá de que aún podría tardar entre seis y diez horas en restituir el sistema; una previsión que resultó optimista.

Pasadas las nueve de la noche, habría otra intervención de contenido técnico de la empresa pública que sirvió para aportar más datos sobre el problema pero sin aclarar aún sus causas . Feijóo pasó entonces a asumir el mensaje del Gobierno de que lo prioritario no es conocer qué originó una pérdida súbita de 15 gigavatios del sistema sino «paliar los efectos y atender los problemas de seguridad que puedan producirse», algo para lo que varias comunidades autónomas reclamaron la intervención del Estado. Sí insistió en que «es muy importante que al apagón eléctrico no se sume un apagón informativo del Gobierno» pero también evitó un ataque directo. «Para todo lo demás habrá tiempo», dijo. «Mientras estemos en una emergencia nacional como esta, todos debemos estar a una»,

Pero Feijóo no fue el único en reprochar los ritmos de las autoridades públicas. También Carles Puigdemont, acusó, en su caso, a Salvador Illa de reaccionar «tarde y mal» .«En crisis de esta magnitud –afeó–es necesario salir antes y transmitir serenidad en momentos demasiado propicios a la especulación, la conspiranoia y la desorientación»,