La Oficina de Intereses vuelve a archivar la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

Gómez «no se ha encontrado vinculada por una relación laboral ni profesional» con la compañía , zanja el organismo del ministerio de Óscar López

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:30

Un día después de que se conociera que al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses ( ... OCI) que investigara de manera efectiva si Pedro Sánchez debió abstenerse en el debate por el rescate a Air Europa dado el mecenazgo de la aerolínea a las actividades profesionales de su mujer, este organismo (dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López) ha hecho público que ha vuelto a archivar la denuncia que en su momento presentó el PP.

