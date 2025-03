Feijóo forja un PP de «unidad» para enfilar hacia la Moncloa

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 1 de abril 2022 | Actualizado 02/04/2022 11:17h. Comenta Compartir

El PP comienza su «reinicio» con Alberto Núñez Feijóo y lo hace en el mismo lugar que materializó su refundación hace 32 años exhibiendo «unidad» y enterrando la etapa de Pablo Casado. Los populares quieren dejar atrás cuanto antes el pasado para enfilar el camino hacia la Moncloa. Un periplo para el que el futuro líder del partido asegura estar «preparado». Para ello necesita un partido «abierto» y «vivo» y advierte de que «endiosados y divididos» no se consigue nada. «Yo he venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no habría venido», aseveró este viernes Feijóo ante un público entregado.

El todavía presidente de la Xunta salió al auditorio del Palacio de Congresos de Sevilla después de que Casado recogiera una larga ovación terapéutica. Remarcó lo orgulloso que está del PP y lo que en su historia representa Andalucía, con guiños permanentes al partido de Juanma Moreno, que asumirá el rol que deja vacante él, el de barón territorial de referencia. «Siempre que ha habido momentos importantes en el PP hemos tenido que venir a Andalucía y siempre ha habido un gallego», esgrimió en recuerdo deManuel Fraga, que en 1990 cedió el testigo a José María Aznar, y de Mariano Rajoy.

No fue el único guiño que hizo a Moreno. A su llegada al cónclave desveló el nombramiento de Elías Bendodo, la mano derecha del presidente de la Junta, como coordinador general formando tándem con Cuca Gamara al frente de la secretaría general. Feijóo recupera así la figura orgánica que desapareció en la etapa de Casado. El expresidente Aznar nombró en 1996 para el mismo cargo a Ángel Acebes mientras que Mariano Rajoy hizo lo propio en 2017 con Fernando Martínez Maíllo.

El líder gallego continúa despejando las incógnitas respecto al equipo que le va a acompañar en esta nueva etapa. Ayer, en su discurso como candidato antes de asumir hoy las riendas, reveló los nombres que compondrán el comité ejecutivo nacional, en el que, como cabía esperar, ha equilibrado el poder territorial de los principales baronesregionales, con especial peso para Andalucía –en situación preelectoral–, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia.

Los principales cargos del PP ya confirmados por Feijóo Secretaria general: Cuca Gamarra

Coordinador General: Elías Bendodo

Comité de Garantías: José Antonio Monago

Comité electoral: Diego Calvo

on cuatro miembros en el comité ejecutivo y otros cuatro en la junta directiva nacional, los andaluces ganan un importante papel en el PP de Feijóo. Andalucía será, además, la próxima parada electoral donde el gallego se medirá a su primer gran desafío con las urnas y donde tendrá que redefinirse con respecto a Vox.

Feijóo anunció también dos de los nombres que le acompañarán en el comité de dirección, su núcleo duro y en el que contará con José Antonio Monago, el líder del PP en Extremadura, que será el presidente del Comité de Derechos y Garantías y con el gallego Diego Calvo, que dirigirá el Comité Electoral. El resto de nombres los revelará mañana cuando se reúna por primera vez el comité ejecutivo nacional designado este viernes.

Sin «cuitas internas»

Feijóo contó con el respaldo de los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy. Cada uno con su estilo, insuflaron ánimos a los asistentes a un congreso que si de algo andaba sobrado ayer era de satisfacción. Huyeron de la palabra crisis y, como dijo en su momento un líder socialista, arengaron los suyos porque «no estamos tan mal». Ambos subrayaron que el PP atesora, pese a los momentos vividos, los mimbres para salir del marasmo. Cuenta con un líder sólido, Núñez Feijóo, y un valor fundamental, la unidad del partido. El congreso, coincidieron, tiene que ser la antesala del Gobierno, no un terreno para dirimir «cuitas internas»

Aznar, que contagiado de covid intervino por vía telemática, fue rotundo al señalar que el PP tiene una tarea, gobernar. «No podemos fallar», al tiempo que se mostró seguro de que no va a ser así. Tras reconocer a Pablo Casado su labor aunque le salió tono con aroma fúnebre: «Donde quiera que esté, gracias, Pablo por tu esfuerzo», pidió a «todos» los populares «la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido para esta nueva etapa del partido bajo el mando de Feijóo». Como muestra de su apoyo incondicional al nuevo presidente del partido recordó que hace 32 años, en aquel congreso en Sevilla, su antecesor, Manuel Fraga, rompió una carta con su renuncia; pues bien, apuntó, «quiero romper también simbólicamente esa carta que tú (Feijóo) no tienes que escribir». «Estaré detrás de ti».

El primer presidente de Gobierno del PP también bajó al terreno de la estrategia y realizó una encendida defensa de la reconstrucción de la «casa» del centroderecha, pero no desde el halago al extremismo, que solo es «ruido» que busca aprovecharse del «malestar» de los ciudadanos. Aznar puso a Feijóo los deberes para buscar la fórmula que permita recuperar a todos los que se han ido del PP en estos años porque para volver a gobernar se necesita que «todos» vuelvan a estar unidos tras sus banderas. «Nos gustaría que volvieran a ese camino». Un nítido mensaje a Vox, al que no citó.

La gravedad del tono de Aznar se trocó en complicidad e ironía en la intervención de Rajoy, aunque en el fondo el discurso fuera similar. Jaleado a rabiar, el último expresidente de Gobierno de los populares reclamó a los suyos reverdecer viejos laureles para que el PP «vuelva a ser el punto de encuentro de la mayoría de la sociedad española».