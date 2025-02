El nuevo CGPJ se pone a prueba con la elección de su presidente entre siete magistrados del Supremo

Siete magistrados del Supremo se disputarán el próximo martes la presidencia del Consejo General del Poder Judicial que comprende, también, la del alto tribunal. El nuevo CGPJ reunido en su pleno constitutivo, tras la renovación pactada por el Gobierno y el PP que ha puesto ... fin a un insólito bloqueo de cinco años y medio en el órgano de dirección de los jueces, tomó hoy su primera decisión: formalizar las candidaturas de quienes han sido propuestos, en la sesión fijada este 30 de julio a las diez de la mañana, para un cargo que ha sumado trascendencia, a la que tiene 'per se', porque el Consejo precisa salir de la parálisis de este último lustro con autoridad, determinación y autonomía para restañar el destrozo que ello ha representado. Baste recordar que hay un centenar de plazas en la Magistratura por cubrir por efecto de la reforma impulsada por las fuerzas del Ejecutivo que, a fin de intentar forzar a los populares a moverse, desposeyó de su función nuclear de efectuar nombramientos al CGPJ interino.

Los veinte vocales resultantes del acuerdo entre los dos grandes partidos del país, que este jueves juraron o prometieron ante el Rey en la Zarzuela, han puesto sobre mesa siete aspirantes a una presidencia que se busca «fuerte». De ellos, cinco son mujeres –Esperanza Córdoba, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela y Pilar Teso– y dos, hombres –Pablo Lucas y Antonio del Moral–. Los nuevos responsables del máximo órgano de gobierno de los jueces envían el mensaje con la amplitud de candidaturas de que, tal y como prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, es a ellos y solo a ellos a los que corresponde la designación. Una autonomía que históricamente se ha visto condicionada por la sombra de la injerencia de los intereses de PSOE y PP al decidir quién ha de encabezar el Consejo y el Supremo.

Ambos partidos se han comprometido a garantizar la soberanía del CGPJ, aunque, en realidad, sería suficiente con que se ciñan a las previsiones legales cuyas costuras han forzado en el pasado. Las mismas premisas que fijan una mayoría cualificada de dos tercios –14 vocales– para la elección del presidente, lo que obliga al consenso. Pero esta vez, el desgaste que ha sufrido el Consejo por los zarandeos del cisma partidario pone singularmente a prueba la capacidad de los nuevos vocales para hallar una figura que aúne voluntades, sin un sesgo ideológico cuestionable y en la que prime la altura profesional.

Los currículums de quienes concurren a la votación –la exigencia es que los candidatos atesoren la categoría de magistrados del Supremo o bien que sean juristas de reconocida competencia con más de 25 años de oficio– acreditan perfiles con recorrido de distinta envergadura (algunas de las aspirantes fueron nombradas para el Supremo por el Consejo saliente). Y, en varios casos, con resoluciones significativas en asuntos que han marcado el devenir del país en los últimos años.

Cuatro a tres

Hay cuatro integrantes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal (el presidente Lucas, Teso Córdoba y Huete) y tres de lo Penal (Del Moral, Ferrer y Lamela). Los dos primeros de estos últimos firmaron en 2019 la sentencia que condenó por el 'procés' a Oriol Junqueras y el resto de dirigentes secesionistas que no huyeron, aunque ambos discreparon en el auto de este 1 de julio sobre la aplicación de la amnistía al expresidente de ERC y a Carles Puigdemont: Ferrer emitió un voto particular al escrito que sí apoyó Del Moral favorable a no exculpar a los líderes independentistas del delito de malversación.

En paralelo, el propio Del Moral y Lamela han suscrito otro auto, este conocido el miércoles, por el que la Sala de lo Penal del Supremo presenta una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC contra la amnistía en términos inusitadamente duros. Pablo Lucas es otro de los magistrados con resoluciones de peso a su espalda. Hermano de Enrique Lucas, uno de los vocales del último Consejo propuesto en su día por el PNV, el presidente de la Sala de lo Contencioso se ha visto en el punto de mira del secesionismo tras el 'caso Pegasus' por ser el responsable en el Supremo de autorizar y controlar las escuchas del CNI. Lucas está al frente, además, del tribunal que, entre otras cosas, ha revocado los intentos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de ascender en la carrera a su mentora y predecesora, Dolores Delgado, y que anuló, por no reunir las competencias para el cargo, el nombramiento por el Gobierno de la exministra Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado.

De todos los aspirantes, Pilar Teso es la única que ya sabe lo que es pasar por este trance: la magistrada, a la que se adscribe en el sector progresista de la Magistratura, perdió ante el conservador Carlos Lesmes hace ya diez años, la última vez en que se asistió al ceremonial de hoy. El nuevo CGPJ no solo tienen ante sí la elección de su presidencia y la cobertura de las vacantes atascadas. En virtud del pacto PSOE, tendrá que elaborar en seis meses una propuesta sobre cómo escoger a los futuros vocales.