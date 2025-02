La nueva estafa masiva: un correo que advierte de un delito por ver pornografía

Luis Martín Jueves, 13 de febrero 2025, 12:43 Comenta Compartir

Mediante un vídeo, la Guardia Civil alerta sobre «envíos masivos a miles de correos electrónicos» en los que los ciberestafadores informan a los usuarios que están siendo investigados por acceder a contenido pornográfico en Internet.

En estos correos fraudulentos, los estafadores afirman que la Guardia Civil está investigando al receptor del mensaje sobre el acceso a este tipo de contenido. Con tácticas de intimidación, instan a las víctimas a tomar medidas inmediatas, generando miedo y confusión.

Aprovechando el miedo a posibles consecuencias legales, buscan que las víctimas proporcionen información personal para «resolver» el supuesto problema. Este tipo de fraude, que está creciendo rápidamente, afecta a personas de todas las edades.

La Guardia Civil deja claro en publicación que no está realizando ningún tipo de investigación de estas características. En su mensaje, recalca que, en caso de llevar a cabo una investigación de este tipo, jamás se comunicaría a través de un correo electrónico.

Atención, una estafa



Se trata de envíos masivos a miles de correos electrónicos en el que indican que estás siendo investigado por la Guardia Civil por acceder a pornografía



¿Qué hacer si recibes el mensaje?

Si has recibido este correo o similares, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda no contestar y eliminarlo de la bandeja de entrada inmediatamente. Es muy importante no responder, esto serviría como alerta a los estafadores para continuar con la estafa.

Si no se ha interactuado con el mensaje no hay peligro. En caso de duda al recibir alguna notificación parecida, hay que contactar con las autoridades correspondientes.

En caso de haber caído en la estafa

En caso de caer en este tipo de estafas, es fundamental actuar lo más rápido posible. Lo más importante es mantener la calma y actuar con cautela, recopilar toda la información posible sobre lo que ha ocurrido, realizar capturas de pantallas sobre los mensajes o correos electrónicos que se hayan recibido.

El siguiente paso es proteger la información que se ha proporcionado a los estafadores, en el caso de haber cedido alguna clave o contraseña hay que cambiarla inmediatamente, incluidas aquellas por las que la víctima ha recibido el mensaje, como la del correo electrónico. En caso de haber cedido datos bancarios, cancelar el pago, bloquear las tarjetas pertinentes y e informar a la entidad bancaria involucrada para alertar sobre la situación.

Una vez se hayan protegido los datos importantes llamar al 062. Además, es recomendable presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, ya que el uso de información personal es una infracción grave.

La Guardia Civil recomienda no sentir vergüenza por ceder ante este tipo de engaños, compartir las experiencias personales puede ayudar a otros a no cometer los mismos errores.