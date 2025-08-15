HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
Javier Lambán, expresidenta de Aragón, en una imagen de archivo EP

Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Ha fallecido a los 67 años víctima del cáncer con el que llevaba meses luchando

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:17

El expresidente de Aragón Javier Lámban ha fallecido este viernes a los 67 años tras luchar durante cuatro años contra el cáncer. El dirigente maño ... estuvo al frente del gobierno regional entre 2015 y 2023, donde se mantuvo a pesar de su enfermedad. Además, presidió la diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Cinco carreteras están cortadas por los incendios en Extremadura
  3. 3 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  4. 4 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007
  5. 5 Extremadura combate seis fuegos, que ya han quemado más de 8.000 hectáreas
  6. 6 La Guardia Civil puede multar con 1.500 euros a los vecinos que no quieren evacuar sus casas
  7. 7 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  8. 8 Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo
  9. 9 La Policía Local de Badajoz detiene en Los Colorines a una segunda persona implicada en el atraco de Gévora
  10. 10 Guardiola solicita más efectivos de la UME pero se confía en una evolución positiva del incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez