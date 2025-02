Montero reta a Feijóo a apoyar el decreto anticrisis «ya que asume su paternidad»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 3 de enero 2023, 12:02 | Actualizado 14:47h. Comenta Compartir

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este martes desde Sevilla al PP y al resto de grupos parlamentarios que apoyen en el Congreso el decreto de medidas anticrisis que se aprobó en el último Consejo de Ministros de 2022. Lo ha hecho anteponiendo la que son, en su opinión, «dos formas distintas de encarar la crisis». Según Montero, las aplicadas anteriormente por los populares «consisten en salvar a unos pocos y dejar tirados al resto», en contraposición con las aplicadas con el actual Gobierno, cuyas medidas, afirma, «funcionan». Por eso ha retado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a apoyar el decreto «ya que asumen su paternidad».

Los populares no han desvelado aún el sentido del voto que tomarán, pero este lunes avanzaron que evitarían votar no al decreto. «Se han instalado tanto en el rechazo a cualquier medida que venga del Gobierno que es noticia que no vayan a votar no», ha señalado la titular de Hacienda, antes de calificar de «insolvente en lo económico» al líder gallego.

Montero también ha justificado, frente a las críticas de la oposición, la hoja de ruta del Ejecutivo de coalición para encarar la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania y la inflación acentuada por el conflicto. Ha señalado que, desde Moncloa, primero se centraron en lo energético con el llamado tope ibérico, «luego encaramos la subida de los precios del combustible, con el anterior decreto», y ahora, asegura, el objetivo es reducir el precio de la cesta de la compra con medidas como la implantada desde el 1 de enero en el presente decreto, es decir, la rebaja del IVA a ciertos alimentos básicos como el aceite de oliva o el pan.