Montero niega las acusaciones de Aldama: «Pongo la mano sobre el fuego por mi jefe de Gabinete»

María Jesús Montero negó este martes de manera categórica en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Ábalos-Koldo' haber intercedido para aplazar ... el pago de una deuda con la Agencia Tributaria del cerebro de la trama corrupta, Víctor de Aldama. La vicepresidenta insistió en que es «radicalmente falso» que se reuniera con el conseguidor (presencial u online) o que hiciera gestiones a su favor. «Nunca, jamás», reiteró la ministra, quien a los 30 minutos de comparecencia se marchó con la excusa de ir a votar al Congreso, provocando el enfado de los grupos de oposición y de la presidencia, por no usar el voto telemático.

Antes de irse y luego ya en la sesión de tarde, no obstante, la titular de Hacienda desmintió una de las acusaciones más graves lanzadas por el empresario el pasado jueves durante su comparecencia ante el juez Ismael Moreno: la de que Koldo García, por instrucciones de él mismo, pagó una mordida de 25.000 euros al jefe de Gabinete de Montero, Carlos Moreno, por sus gestiones con la propia ministra para conseguir aplazar el pago de una deuda con el fisco de una empresa de que la que De Aldama es administrador, Pilot Real, y que por entonces se encontraba al borde del embargo. Según el imputado, el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda les trasladó que antes de cualquier gestión, «tenía que hablar con su jefa y que, si se autoriza, se hace el movimiento». Y así fue: «Se nos concede el aplazamiento».

«No hay pruebas. No hay caso»

«Carlos Moreno es un magnífico servidor público. Tengo absoluta confianza en él. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno», afirmó tajante la ministra, quien situó las acusaciones de De Aldama en su estrategia de defensa y en una campaña para desprestigiar a la Agencia Tributaria que, según Montero, estuvo en el origen de las dos causas a las que se enfrenta el empresario: el 'caso Koldo' y el 'caso de los hidrocarburos'. «La política no puede estar al albur de que un delincuente y su estrategia de defensa», apuntó.

La vicepresidenta, que afirmó «no conocer de nada» a la empresa Pilot, recordó que De Aldama compareció como imputado y con derecho a mentir y que por ello se dedicó a lanzar falsedades contra el Ejecutivo. «La práctica totalidad de las declaraciones de De Aldama sobre el Gobierno son falsas y mentiras. Solo pretende lanzar una mancha política», abundó, antes insistir en una defensa cerrada de su mano derecha: «ha sido un magnifico servidor público y me perece una barbaridad que se le haya mencionado en una causa como esta». «Estoy convencida de que no hay pruebas. No hay caso», intentó zanjar, al tiempo que también salía en defensa del buen nombre de Santos Cerdán, acusado por el conseguidor de cobrar coimas para el partido.

La ministra de Hacienda hizo por desligarse por completo con De Aldama, al que dijo no haber conocido nunca, pero también con el resto de las acusaciones del empresario que le salpica: Delcygate o el rescate de Air Europa. Así, desmintió las afirmaciones del conseguidor de que María Jesús Montero era una de los ministros (junto a José Luis Ábalos, Fernando Grande Marlaska o Salvador Illa) que debía encontrarse con la vicepresidenta de Maduro durante su supuesta estancia furtiva en Madrid en enero de 2020. «Eso es radicalmente falso», dijo sobre esa cita. Y sobre el rescate de la aerolínea insistió en que jamás trató nada con De Aldama, quien entonces estaba a sueldo de la compañía.

Montero y Moreno son firmantes de la demanda de conciliación previa a la querella conjunta por injurias y calumnias contra el conseguidor, que también han suscrito Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Salvador Illa, Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres. A estos dos últimos, De Aldama también los acusó de haber recibido o pedido mordidas. El primero, aseguró el empresario, se embolsó 15.000 euros como parte, dijo del «cupo vasco» por la adjudicación de una obra en Euskadi. Y el segundo –afirmó el imputado- reclamó 50.000 euros por el contrato de las mascarillas con la administración canaria.