Moncloa desvía el foco y priva a Belarra de lucir su ley de Familias

No todos los días el Consejo de Ministros aprueba proyectos de ley y, cuando lo hace, suele ponerse en valor con una comparecencia del titular de la cartera competente en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Pero Ione Belarra no pudo disfrutar ... hoy de ese foco mediático, a dos meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y en plena pugna entre Podemos y Yolanda Díaz por cómo se estructura el espacio a la izquierda del PSOE.

A pesar de haber sacado adelante la que probablemente es la norma estrella de su departamento, la Ley de Familias, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de los morados tuvo que conformarse con explicar su contenido a través de un vídeo en las redes sociales. La comunicación del Ejecutivo depende de los socialistas y, aunque, según aseguran en su equipo, Belarra pidió expresamente intervenir ante los medios junto a la Portavoz, Isabel Rodríguez, encargada de dar cuenta de la posición del Ejecutivo todos los martes, la solicitud le fue denegada.

En su lugar, Rodríguez salió acompañada de dos ministros del PSOE, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño y el ministro de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá. «La ministra Belarra compareció en esta misma mesa para darles cuenta de esta iniciativa en primera vuelta (cuando se aprobó como anteproyecto de ley). No hay cambios sustantivos respecto a aquella presentación y la entidad de los asuntos que estamos presentando aquí es suficiente como para que el Gobierno haya decidido que la prioridad comunicativa en estos momentos sea atender las cuestiones económicas que forman parte de las preocupaciones de los españoles en un momento de especial dificultad», argumentó.

Calviño habló de la prórroga del mecanismo ibérico para extender la limitación del precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad hasta final de año, en lugar de ponerle fin el 31 de mayo, tras haber alcanzado un acuerdo con la Comisión Europea. No es estrictamente su negociado. El asunto correspondería a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pero esta se encontraba en Bruselas para participar en una reunión de los ministros de Energía, antes de la cual también tuvo tiempo para explicar el asunto ante los periodistas.

Escrivá, que ya compareció el pasado martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó la segunda parte de la reforma de las pensiones, lo hizo esta vez simplemente para realizar un balance del trabajo de su Ministerio para cumplir con los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), del que dependen los fondos europeos.

Vía interpuesta

Las preguntas sobre la Ley de Familias -su adecuación a las observaciones del Consejo de Estado, la decisión de no incluir finalmente un veto al 'pin parental' o el contenido del informe que esta semana presentará el Consejo General del Poder Judicial- tuvieron que ser respondidas por vía interpuesta a través de la propia portavoz, algo que ya ocurrió cuando salió del Consejo de Ministros otra norma impulsada por la secretaria general de Podemos, la Ley del Bienestar Animal.

En los últimos meses la tensión entre los socios de la coalición ha alcanzado máximos y no solo a cuenta de la reforma de la ley del 'sí es sí', que los socialistas acabaron llevando a la Cámara baja pese a la oposición del Ministerio de Igualdad y que tramitan gracias al PP. En otros muchos asuntos, Podemos ha adoptado una actitud beligerante, casi propia de un partido de oposición, que Yolanda Díaz no comparte y el PSOE achaca a la proximidad de los comicios.

Los socialistas, que en privado confiesan su malestar e incluso su hartazgo, tienen orden de no entrar en provocaciones y de defender que el ruido en la coalición es una nimiedad que no enturbia logros como la subida del SMI, la de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital o la reforma laboral. Pero la decisión de no dar protagonismo hoy a Belarra implica toda una declaración de intenciones que contrasta con el foco otorgado a Díaz hace una semana durante la moción de censura fallida de Vox y Ramón Tamames.