La mitad de la verdad

Comenta Compartir

En el mundo actual necesitamos imaginar lo cotidiano como novedad. Es una consecuencia cultural de nuestra mirada moderna de las cosas. Cada semana hay un ... partido o un debate del siglo; casi cada día se anuncian los albores del fin de la existencia colectiva. Luego, no suele pasar nada, o no tanto como se preveía. Así fue el debate de ayer en el Senado: ni Sánchez demostró que Feijóo no sabe de lo que habla, ni este dejó en evidencia que aquel no merezca estar donde está.

Los dos se aplicaron a meter el dedo en el único ojo posible: en el de las contradicciones de quien está haciendo y en el de las equivocaciones («meteduras de pata») de quien se quiere hacer un hueco proponiendo o criticando. ¿Cómo se hace eso? Con la mejor de las mentiras: con la mitad de cualquier verdad. Se afirman resultados entre fechas elegidas aposta, se comparan guarismos y porcentajes abstrayéndose de circunstancias extremas que impiden hacerlo o se repiten declaraciones literales obviando el contexto, el principio o el final de la frase. El presidente explicó lo que hace con gravedad, abundancia y rigorismo, como si otra posibilidad alternativa fuera imposible o desacertada. Su primera intervención fue el magro: se aplicó al tema e hizo los nuevos anuncios (ayudas a la industria y extensión de la excepción ibérica a la cogeneración gasista). El candidato explicó que él también tiene un plan, de ocho bloques y 59 apartados. Luego pasaron al lío: que si me insultas, que si gobiernas con enemigos de la patria, que si cenizo, que si iluso. Lo que se evitó, se encargó de sacarlo el otro: ETA, CGPJ y hasta la ubicua y oculta presión de los poderes poderosos. En un momento se ofrecieron cooperación, pero al imposible precio de cambiar radicalmente de política, de aliados y hasta de bases sociales. Lo habíamos oído ya en los debates Sánchez-Casado. Nada nuevo. El presidente, al contar con más tiempo, se permitió incluso explicarnos por qué los acuerdos entre los dos grandes partidos son una quimera: no hay rigor, no hay reconocimiento del otro y defiende a los poderes poderosos. Pero, rectificando esa suficiencia que le han señalado como su peor enemigo, reconoció que algunas propuestas de la oposición, las menos, las estudian y las implementan (que se dice). En resumen: como espectáculo, flojo; como avance político, irrelevante. Sin embargo, deberían asumir con más convicción, sinceridad y lealtad que hay espacios para algún encuentro, que en algunas medidas importantes -las novedades anunciadas ayer, por ejemplo- no difieren. Eso generaría alguna confianza en la ciudadanía, que entiende a la vez que las políticas generales de izquierda y de derecha son opuestas. Se distinguiría así una política eficaz de una parapolítica estéril y nada atractiva. Eso sí, el escenario y los procedimientos no pueden ser ni el teatro parlamentario ni las verdades a medias, sino el sofá del despacho, la discreción del acuerdo y la gestión compartida de este.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión