El ministro de Justicia tilda de «persecución cruel y terrible» la actuación judicial contra Begoña Gómez

No fue un ministro cualquiera, sino el de Justicia, el primer miembro del Gobierno en pronunciarse este viernes sobre lo vivido en el juzgado número ... 41 de Madrid ante el que Begoña Gómez optó por negarse a declarar. En un tono especialmente duro con la actuación del juez Juan Carlos Peinado, Félix Bolaños presentó a la mujer del presidente como «víctima de una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras». «Es una persecución indudable, injustificada, inhumana, cruel contra el presidente del Gobierno y contra su familia», insistió varias veces en una comparecencia ante los medios en el Senado.

El ministro cargó las tintas sobre el PP y Vox, a los que situó detrás de ese supuesto hostigamiento al jefe del Ejecutivo, pero de manera implícita presentó al magistrado como parte del mismo engranaje, al referirse a la citación de la esposa de Sánchez como «un capítulo más» de esa «persecución». «Me parece que Begoña Gómez hoy no sabe ni siquiera qué se la está imputando, sobre qué tendría que declarar. ¿Sobre su vida entera? (...)¿Sobre cuál de las mentiras que invaden ese procedimiento? », dijo apuntando a una investigación prospectiva, prohibida por ley, por parte del juez instructor.

Las diligencias judiciales iniciadas a raíz de una querella del pseudosinticato Manos Limpias, liderada por el expolítico ultraderechista Miguel Bernad, se centran, fundamentalmente, en las cartas de recomendación que escribió para el empresario Carlos Barrabés, su socio en su máster de la Complutense, para una licitación de Red. es. Pero también pretenden aclarar si los vínculos entre Gómez y el entonces consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, tuvieron influencia en el rescate de la aerolínea.

El Gobierno sostiene desde el primer día que no hay «nada de nada» y apela a los dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) en los que la Guardia Civil informó al juez de que no había encontrado indicios de irregularidad en las adjudicaciones a la empresa de Barrabés Innova Next. Desde el PSOE, también recuerdan que la Audiencia Provincial de Madrid le dijo que la mediación de la esposa del presidente del Gobierno en el rescate de Globalia, matriz de Air Europa, era «inverosímil».

Situación más comprometida

A pesar de lo anterior y de que la Fiscalía Europea comunicó a principios de junio al magistrado que asumía el grueso del caso que afectaba a fondos públicos comunitarios, Peinado ha continuado tirando del hilo. Y en estas semanas han aflorado dos asuntos que, al margen de su relevancia penal, sitúan a Begoña Gómez en una posición comprometida. La primera, la declaración de Barrabés de que mantuvo dos reuniones con ella en la Moncloa. La segunda, la petición de la Universidad Complutense de Madrid de que se la investigue por una «posible apropiación indebida».

Este miércoles, durante el pleno en el que Sánchez presentó su escueto «plan de regeneración democrática» los socialistas vieron cómo incluso uno de sus socios, el PNV, lanzaba una advertencia. «Hay cosas –subrayó elportavoz del partido, Aitor Esteban– que simplemente no se deben hacer; no porque las prohiba la ley sino porque no se deben hacer».

Pero nadie en el Gobierno ha admitido públicamente, tras ese tirón de orejas, que efectivamente pueda haber algo que afear a Begoña Gómez, quien no solo acudió al juzgado acompañada de su abogado, el exministro del Interior Antonio Camacho, sino también del director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Bolaños insistió en que se está «ensuciando el nombre de personas honestas». Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, el de Industria, Jordi Hereu y la de Defensa, Margarita Robles, juez de carrera, defendieron que su decisión de no declarar es «la mejor actitud posible» porque «para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo».

En la misma semana en la que el Tribunal Constitucional ha terminado de desmantelar en su mayor parte las sentencias de los ERE de Andalucía, dividido entre progresistas y conservadores, todos los ministros se mostraron además convencidos de que «alguien desde las instancias judiciales pondrá fin en algún momento» a este asunto . «La verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará. Y cuando llegue ese momento –añadió el titular de Justicia–, ¿quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez? ¿Lo va a reparar el señor Feijoó, el PP, sus marcas blancas que son organizaciones ultraderechistas que están personadas en las causas?».