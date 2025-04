El mediador activó una red de extorsión simultánea a la trama corrupta del Tito Berni

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Viernes, 3 de marzo 2023, 18:59 Comenta Compartir

«Yo no me fío de nadie. Yo me lo veo venir. No puedo dejarles que se suban a mi chepa. No me fío ni ... de mi sombra. Mi culo siempre será mío». Las frases son de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador de la trama de 'Tito Berni', en una conversación telefónica el 22 de diciembre de 2020 con el entonces director general de Ganadería canario, Taishet Fuentes, sobrino del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

«Cuando estemos reunidos con ellos, habla poco tú, habla poquito, lo necesario, porque yo grabo todas las conversaciones. No con los móviles, con otro sistema que yo tengo. Para que lo sepas tú solo. El pin grande, redondo, que yo llevo. Es un pin de la Guardia Civil. Y es una grabadora directa. Graba hasta cinco horas de conversación ¿Te queda claro? Porque yo ya me estoy viendo venir, me lo veo venir», insiste en esa misma conversación el mediador, quien también, aunque lo niega, sí que usaba aplicaciones móviles para grabar a sus interlocutores. Esa confesión es solo una prueba más de las múltiples que obran en el sumario de que Navarro a inicios de 2020 montó el andamiaje de una red de extorsión de manera simultánea a la puesta en marcha de su trama corrupta para guardarse las espaldas frente a los empresarios y políticos, incluido el propio 'Tito Berni', con los que pretendía hacer negocios y enriquecerse. «Lo tengo todo guardadito», se jactó el mediador el 6 de mayo de 2021, cuando el diputado socialista le llamó temeroso de que un empresario, el apodado 'José Drones', decidiera tirar de la manta ante el poco fruto que estaban dando sus mordidas. Para protegerse El ingente material recopilado durante los dos años que operó la trama de 'Tito Berni' (el imputado ha entregado a la Policía 152.178 archivos de audio, video, documentos y fotografías) es el que ahora amenaza como una 'espada de Damocles' a todos los parlamentarios socialistas y empresarios que tuvieron contacto con Navarro, que desde el inicio de las grabaciones que constan en el sumario se mostró convencido de que iba a tener que usar ese material para protegerse. Varias grabaciones incorporadas recientemente a la causa que instruye el Juzgado de Instrucción de 4 de Santa Cruz de Tenerife revelan que, incluso, el mediador a finales de 2021 (cuando la trama corrupta comenzaba a tener problemas por las amenazas de los empresarios al no ver resultados de sus mordidas) empezó a presionar al propio 'Tito Berni' amagando con tirar de la manta con todo su material si cedía ante las demandas de los emprendedores. Su obsesión por acumular material para una posible extorsión, según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso este periódico, llegó al punto de realizarse continuos selfies aparentemente absurdos para demostrar los viajes, encuentros y reuniones con empresarios y políticos a través de los metadatos de esas imágenes, que revelan la hora y el lugar de la instantánea. Muchos de estas autofotografías (como la que ilustra esta información en Fuerteventura) fueron 'robadas', o sea sin que los asistentes a esos encuentros supieran que estaba siendo inmortalizados. En otras ocasiones, Navarro Tacoronte recurrió a comprar material para la extorsión a terceros, en particular a las prostitutas que participaban en las fiestas. El mediador llegó a pagar 1.000 euros por un móvil de una de las chicas que contenía imágenes comprometedoras, que luego él, sin embargo, sí que ha entregado a la Policía.

