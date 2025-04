Los presidentes autonómicos del PP descartan elecciones y se preparan para gobernar solos

Miguel Ángel Alfonso Madrid Viernes, 12 de julio 2024, 09:32 | Actualizado 14:16h. Comenta Compartir

La ruptura de Vox con el PP en los gobiernos de cinco comunidades autonómas después de no aceptar el reparto de 347 menores ... extranjeros no acompañados no provocará, por el momento, ningún adelanto electoral pese a la posición delicada en la que quedan estos Ejecutivos. Los presidentes populares de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, la Región de Murcia y Aragón han comparecido este viernes para dar respuesta al movimiento de los de Santiago Abascal. Todos los dirigentes regionales concernidos han confirmado su intención de proseguir la legislatura en solitario. De hecho, un consejero de Vox en Extremadura y otro en Castilla y León han rechazado las directrices de la dirección nacional permanecerán en sus puestos.

Alberto Núñez Feijóo compareció en la sede nacional del PP para afirmar que a diferencia de Pedro Sánchez, él no acepta chantajes. La cúpula nacional de los populares se mantiene abierta a que los consejeros de Vox que así lo quieran puedan mantenerse en sus puestos siempre y cuando los presidentes autonómicos estén de acuerdo, y su desempeño haya sido satisfactorio en el último año. Comunidad Valenciana El presidente de la Generalitat valenciana, el popular Carlos Mazón, ha afirmado que cumplirá con su «obligación de seguir liderando el cambio que los ciudadanos me encomendaron». La decisión de Vox de romper los pactos con el PP en las cinco autonomías en las que gobernaban conjuntamente hace saltar por los aires el Ejecutivo. Tres de sus piezas, la vicepresidencia primera y consejera de Cultura y Deporte que ocupa Vicente Barrera, la de Justicia e Interior que dirige Elisa Núñez y la de Agricultura, Ganadería y Pesca de José Luis Aguirre dejan sus cargos como consecuencia de la decisión de Santiago Abascal. Las diez consellerias actuales por tanto pasan a nueve con la única vicepresidenta, Susana Camarero. Salomé Pradas será la nueva consellera de Justicia, Miguel Barrachina asume Agricultura y Vicente Martínez Mus, territorio. Las competencias de Barrera se integran en Educación y Presidencia. Mazón ha insistido en que mantendrá la mano tendida y ha descartado un adelanto electoral. «No me parece de recibo tomar decisiones sobre la Comunidad desde fuera. Si es un error habrá que preguntarlo a los votantes de Vox», ha afirmado. Con el divorcio consumado, el único cargo institucional que mantendría la formación de Abascal en la Comunitat Valenciana sería la Presidencia del parlamento, que ejerce Llanos Massó, segunda autoridad en la autonomía, y que tiene acta de diputada. El ya exvicepresidente Barrera, al lado de Abascal mientras realizaba el pronunciamiento público, había asegurado este jueves por la mañana que su cargo era «del partido» y haría lo que Vox considerara. En dicha jornada precisamente se celebró sesión de control al presidente Carlos Mazón en Les Corts, con quien Barrera se ha dado un abrazo, en el que ha sido su último pleno, en el que también se aprobó la llamada ley de «concordia», que deroga la de memoria histórica en la región. Extremadura La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha comparecido durante esta mañana, a las 9.30 horas, y ha sorprendido al anunciar que Ignacio Higuero, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, seguirá en el Ejecutivo extremeño. Es decir, no habrá cambios en el Gobierno de Guardiola. «Mi Gobierno no tiene ningún cordón sanitario», ha asegurado la líder de los populares extremeños, descartando un adelanto electoral. Higuero de Juan, por su parte, asegura que «Vox no representa ahora mis ideales». En su intervención, la presidenta extremeña ha considerado que la ruptura que anunció Vox este pasado jueves «nada tiene que ver con ninguna de las 60 medidas» que firmaron hace un año, en el que no se contemplaban aspectos relacionados con la migración, por lo que «los extremeños lo que merecen son explicaciones y garantías, y hasta el momento Vox no ha dado ninguna explicación lógica, ni creo que pueda darla, porque no existe», ha dicho. Guardiola ha señalado que tras esta ruptura con Vox, las medidas que se contemplaban en el acuerdo de gobernabilidad «decaen», por lo que se va «a centrar en el programa de gobierno del PP porque ahora mismo estamos gobernando en solitario», aunque siempre lo hará «tendiendo la mano al resto de grupos para poder llegar a acuerdos». En ese sentido, la presidenta extremeña ha contemplado gobernar con «acuerdos puntuales, pero sin renunciar a la esencia de nuestro programa, que es nuestro compromiso con los extremeños», tras lo que ha admitido que no le da «ningún miedo ni ninguna pereza, al revés», le «parece un reto» alcanzar «acuerdos constantes durante la legislatura». Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco conserva a uno de los cuatro consejeros de Vox en su Gobierno, Gonzalo Santonja . Solo el vicepresidente Juan García-Gallardo dio el paso de dimitir en las filas de la formación de extrema derecha, los otros dos consejeros han sido cesados. El presidente de Castilla y León se reafirmó en la recepción de menores extranjeros no acompañados e insistió en la humanidad «más cuando se trata de niños y niñas», subrayó. El dirigente del PP arremete contra la «falta» de política en inmigración del Gobierno de Sánchez. Región de Murcia A falta de que se pronuncie el presidente murciano, Fernando López-Miras, este jueves, el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, ya advirtió de que si Vox tomaba la decisión de salir del Ejecutivo autonómico, como así ha sucedido, será una «decisión unilateral» porque el pacto de gobierno «se está cumpliendo punto por punto». Aragón El presidente de la comunidad, Jorge Azcón, ha definido como «equivocado» el movimiento de la formación de Santiago Abascal de romper con los ejecutivos regionales y ha culpado a Vox de ser el único responsable de haber roto el pacto, y no al contrario, como defendían estos el día anterior. «Este proyecto no termina hoy, nos queda muchísimo futuro, muchos objetivos por conseguir», ha zanjado Azcón, que ha confirmado que su nuevo gobierno estará integrado «únicamente» por consejeros del PP. Pese a ello, el presidente aragonés, ha felicitado a los miembros de Vox salientes de su Gobierno por la iniciativas puestas en marcha en este tiempo.

