La madre del escolta asesinado con Buesa reprocha a Bildu su presencia en el homenaje

La madre de Jorge Díez, el ertzaina que ejercía de escolta de Fernando Buesa cuando ambos fueron asesinados a manos de ETA el 22 de ... febrero de 2000 al explotar un coche bomba, ha reprochado a los representantes de EH Bildu su presencia en el homenaje que se ha tributado este sábado en Vitoria junto al monolito colocado donde se produjo el atentado. El lehendakari, Imanol Pradales, también ha acudido a la ofrenda floral silenciosa con que las dos familias homenajean cada año a los suyos.

La delegación de EH Bildu estaba encabezada por Pello Otxandiano y Rocío Vitero. No es la primera vez que una representación de la coalición soberanista acude a la cita, que suele tener siempre un carácter simbólico. No suele haber declaraciones. Justo al cumplirse los 25 años del asesinato, Begoña Elorza ha mostrado su malestar por la presencia de los miembros de la izquierda abertzale a los que se ha dirigido de forma personal para trasladarles su malestar. La situación no ha ido a mayores.

El monolito, que recuerda el crimen, se levanta en los Jardines de la Libertad, en Vitoria. Un coche bomba acabó con la vida de Buesa y Elorza a primera hora de la tarde del 22 de febrero del año 2000. Buesa camina con su hijo Carlos, del que se separó poco antes de la explosión. Elorza, que pocas horas antes se había cruzado con su padre al acabar de comer, le seguía de cerca. La explosión se escuchó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los martes.

Esta misma tarde, se desarrollará el tradicional 'In memoriam' en el vitoriano Palacio Europa. Se proyectará un vídeo donde se recordarán las actividades realizadas durante los últimos 25 años y se dará a conocer la nueva imagen de la Fundación Buesa.

A continuación, intervendrá Sara Buesa, la hija menor del que fuera también diputado general de Álava, y posteriormente, la periodista Eva Domaika moderará un diálogo intergeneracional con la participación de José Antonio Díez (padre de Jorge Díez), Isabel Morcillo (amiga de la familia Buesa-Rodríguez), Maite Leanizbarrutia (miembro de 'Gogoan por una memoria digna'), Irati Goikoetxea (escritora), Endika Delgado (historiador) y Martín Recalde (nieto de José Ramón Recalde y Teresa Castells). También se podrá escuchar al cuarteto de cuerda 'Ariadna', que interpretará varias obras clásicas y contemporáneas.

EL CORREO entrevistó el pasado domingo a Marta, Carlos y Sara, los tres hijos de Fernando Buesa. En una charla muy personal recordaron dónde estaban cada uno de ellos y los días siguientes, en los que convocaron juntos a los medios para dar las gracias a la ciudadanía por su apoyo y mandar un mensaje sin odio. También el padre de Jorge Díez, José Antonio Díez, ha ofrecido su testimonio en estas páginas esta semana. «Para mí no pasa el tiempo, es como si le hubieran matado ayer», confesó.