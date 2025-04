La evacuación de Líbano concluye con la llegada de dos aviones con 244 personas

El Gobierno ha evacuado este jueves a 244 personas de Líbano, de las que unas 200 son españolas, en dos aviones militares fletados ante el ... deterioro de la situación en los últimos días por la escalada bélica entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, cuyo líder Hasán Nasralá falleció el sábado pasado en un bombardeo selectivo del Ejército hebreo en Beirut.

Abordo del primer avión del Ejército del Aire, un A-330 que aterrizó a primera hora de la tarde en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), viajaron 204 personas, mientras que en el segundo, un A-400, han viajado otras 40. Entre los evacuados hay cerca de 200 españoles, 40 libaneses y ciudadanos de Argentina, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido y Venezuela.

Entre este grupo viajaron algunos menores y el matrimonio formado por Mercedes Santana, de 61 años, y Amad Keiredine, de 55, tal y como ha confirmado su hija Carolina en conversación con este periódico. "Están muy emocionados de por fin salir del Líbano", aseguró la chica, que por fin respiró aliviada tras muchas horas de incertidumbre.

Entre los españoles también embarcó parte del personal de la embajada en Líbano, después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunciara la víspera que se iba a reducir al mínimo indispensable las funciones consulares de la legación diplomática. Con estos dos vuelos "concluye con éxito el operativo actual iniciado y coordinado por Exteriores" con el apoyo del embajador Jesús Ignacio Santos y del Ministerio de Defensa, que ha fletado los aviones y al personal militar, se congratuló Albares.

No obstante, y aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, no había descartado el envío de un tercer avión, desde Exteriores han precisado que por el momento no están previstos más vuelos de evacuación dado que el resto de españoles en Líbano no han manifestado por el momento su deseo de abandonar el país.

Decidieron quedarse

La embajada española en Beirut tiene contabilizados a unos 1.000 españoles, entre los que hay dobles nacionales así como familiares de españoles, y Albares había indicado previamente que unos 500 habían manifestado su deseo de salir ahora de Líbano, donde durante la jornada de este jueves han continuado los bombardeos israelíes en la capital libanesa. Sin embargo, finalmente solo se han presentado en el aeropuerto cerca de 200 nacionales y más de 40 nativos de otros países. El resto decidió quedarse, de ahí que en el segundo avión solo viajaran 40 pasajeros de las 120 plazas con la que cuenta.

Pero este no es el único grupo de españoles que se encuentra en la zona. Se mantiene un contingente de 670 militares de la Brigada Aragón I en una base en la localidad de Marjayún, que está afectada por los bombardeos israelíes. Forman parte de la misión de pacificación de la ONU que comanda el general español Aroldo Lázaro. Por ahora el Gobierno no se plantea su retirada, una decisión que, como sostiene Albares, corresponde además al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El máximo responsable de la diplomacia española defiende, además, la labor de mediación que está llevando el personal de la misión en plena escalada bélica.

En este sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que los 'cascos azules' de FINUL siguen en sus puestos "pese a la petición de Israel" de que se retiren en el marco de la invasión iniciada esta semana, alegando que el objetivo es Hezbolá y las zonas de influencia del grupo militar al sur del país, donde se encuentra la misión de pacificación formada por 10.500 uniformados de varios países y dirigida por el general español Aroldo Lázaro.