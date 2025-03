El lento deshielo entre el PP y Junts favorecido por el mundo empresarial

Como ocurre en otros momentos de incierta e impredecible evolución política, es difícil calificar con un adjetivo preciso el tipo de relación que existe entre ... el PP y Junts, cortocircuitada en los años más críticos del 'procés' por el choque entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la CiU que acabó extinguida tras abrazar nítidamente el independentismo, en una transición histórica que ha desembocado en el Junts de Carles Puigdemont. Una mutación ideológica hacia el soberanismo de la autenticidad que tuvo su culmen en el trauma de la intentona separatista de 2017 y que ahora se reacomoda a los nuevos tiempos que avivan rescoldos conocidos. Los que vuelven a hacer de los posconvergentes pieza clave en la gobernabilidad española, aunque ahora con su poder más exiguo en Cataluña y con un líder amnistiado, sin traducción judicial práctica por ahora, por el presidente del Gobierno y cuya exoneración no reconoce el principal partido de la oposición.

Y, sin embargo, la prestidigitación de la vida política española ha hecho que, solo en el último mes, Junts haya aprobado -al igual que el PNV- la reforma fiscal del Gobierno decisiva para seguir enchufando gasolina a la legislatura y que este jueves uniera sus votos, nuevamente con los peneuvistas, a los del PP para sacar adelante la enmienda por la que se suprime el gravamen a las compañías energéticas. «No formamos parte de ningún bloque», llevan advirtiendo los de Puigdemont casi desde el comienzo del tercer mandato de Pedro Sánchez, cuando lo invistieron a cambio de la amnistía. Una amnistía contra la que el PP sacó a decenas de miles de ciudadanos a las calles.

Con el polémico borrado de los delitos del 'procés' hibernando en el Constitucional español y la UE, Junts y el PP delimitan el alcance de sus coincidencias coyunturales en el Congreso y que no van a comportar, al menos por ahora, la alternativa de una moción de censura a Sánchez. Unas coincidencias circunstanciales que los independentistas -palabras este viernes de su combativa portavoz, Míriam Nogueras- piensan seguir explotando «sin complejos» mientras mantienen las espadas cada vez más en alto con el presidente; y de las que los populares se ufanan porque creen en el rédito que les reporta, en términos de escenificación de una alternativa al Gobierno y circunscrito a asuntos de interés socioeconómico, sumar a sus escaños los de los soberanistas.

No se extiende a Cataluña

El deshielo alcanza a los contactos para que se materialicen las iniciativas compartidas en la Cámara baja y no se extiende a Cataluña. «Nosotros queremos aprobar los temas que nos interesan, sean socioeconómicos o en autogobierno. Si es con el PSOE, bien. Si no, con PP y PNV», resumen fuentes de Junts, que conceden que los populares, si no llevaran «la propina de Vox» aparejada, «serían un partido homologable a la derecha europea». En una charla informal con periodistas en la tradicional copa navideña, Feijóo quiso quedarse esta semana con «la coherencia» de los secesionistas con su programa.

La distensión cuenta con un factor engrasador: el mundo empresarial, que, sobre todo en su vertiente catalana, viene explorando las opciones de reavivar el viejo y rentable pragmatismo de los convergentes desde la campaña de las autonómicas del 12 de mayo, cuando Puigdemont se avino a combinar su signo distintivo -el soberanismo- con las 'cosas del comer'. A Junts le interesa recobrar esa cualificada «influencia» que, según sostienen los medios consultados, también les requiere Foment. Y fuentes de la organización empresarial catalana presidida por el exdiputado de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre, constatan su disponibilidad, «de acuerdo con la CEOE, a preservar los intereses de la industria ante un Sánchez al que ven abandonando la socialdemocracia por la izquierda.