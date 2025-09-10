HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García y Francina Armengol R.C.

Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos

El exasesor de Ábalos trató la licencia de Villafuel con Marc Pons, actual miembro de las ejecutivas de Ferraz y del PSIB y entonces jefe de gabinete de Teresa Ribera

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:36

Los nuevos mensajes de Koldo García descubiertos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a Marc Pons Pons, actual miembro de ... la Ejecutiva de Pedro Sánchez en Ferraz y mano derecha de Francina Armengol en el PSOE Balear, donde también pertenece a la ejecutiva de la secretaria general de los socialistas del archipiélago y también presidenta del Congreso de los Diputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  3. 3 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  4. 4 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  5. 5

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  6. 6 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  7. 7 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  8. 8

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  9. 9

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito
  10. 10

    El Badajoz envía dos nuevas remesas de documentos solicitados por la FIFA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos

Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos