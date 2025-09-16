HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 IE/Africa Center

La justicia ordena a la Oficina de Conflictos investigar si Sánchez debió abstenerse en el rescate a Air Europa

El TSJM comunica al ministerio de Óscar López que debe indagar si el presidente tenía que haberse mantenido al margen en la decisión del desembolso millonario debido al mecenazgo de la aerolínea a las actividades de su mujer

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:15

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha comunicado a la Oficina de Conflicto de Intereses que está obligada, por sentencia firme, a investigar ... si Pedro Sánchez debió abstenerse en el debate por el rescate a Air Europa dado el mecenazgo de la aerolínea a las actividades profesionales de su mujer. La resolución ya ha sido notificada a este organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, ante el cual denunció este caso el Partido Popular. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha acordado declarar firme la sentencia que dictó el pasado junio en la que ya zanjó que la Oficina de Conflictos de Intereses debía indagar sobre este asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  4. 4 El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres
  5. 5 El único restaurante de Extremadura que tiene estrella verde Michelin: tiene almazara eco y un hammam
  6. 6 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  7. 7

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  8. 8 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  9. 9 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  10. 10 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La justicia ordena a la Oficina de Conflictos investigar si Sánchez debió abstenerse en el rescate a Air Europa

La justicia ordena a la Oficina de Conflictos investigar si Sánchez debió abstenerse en el rescate a Air Europa