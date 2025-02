Junts tumbará el decreto de las energéticas pactado por los socialistas con ERC, Bildu y BNG

Junts se ha felicitado este martes del resultado de las votaciones de ayer lunes en torno a la reforma fiscal y ha vaticinado que el ... decreto pactado por los socialistas con la izquierda soberanista no saldrá adelante. «Estamos contentos y satisfechos», ha asegurado en Catalunya Ràdio la portavoz postconvergente, Míriam Nogueras, porque «no habrá impuesto a las energéticas ni a las mutuas», ha apuntado su compañero Josep Maria Cruset, en RNE.

Tras una larga jornada parlamentaria en la comisión de Hacienda del Congreso, el Gobierno salvó in extremis el dictamen de la comisión y una parte de la reforma fiscal: el Congreso aprobó de entrada la tasa de 15% a las multinacionales, una exigencia de la UE, aunque dejó en el aire el impuesto a la banca. El proyecto de ley sigue adelante tras un pacto de última hora de los socialistas con ERC, EH Bildu y el BNG para prorrogar un año más el impuesto a las energéticas, vía decreto ley. Pero este decreto es muy poco probable que pueda ser aprobado. Junts ya ha avanzado este martes que votará en contra y por tanto lo tumbará. «El jueves, el plenario, aprobará la propuesta de Junts», ha señalado Cruset. El acuerdo de los de Puigdemont con el Gobierno contempla retirar el impuesto a las energéticas, lo que asegura una inversión millonaria de Repsol en Tarragona, y a las mutuas, además de beneficios fiscales a pimes y microempresas, un aumento del IRPF a las rentas altas y bonificaciones a clubes deportivos sin ánimos de lucro.

En cambio, el decreto pactado in extremis entre los socialistas y ERC, EH Bildu y el BNG no pasará el corte, si Junts no lo apoya. «Votaremos en contra del decreto, por lo que no prosperará, no saldrá publicado en el BOE», ha asegurado Cruset. Más allá de los titulares, lo que ayer aprobó la comisión de Hacienda es el pacto que Junts suscribió con los socialistas, han reiterado los postconvergentes, dando a entender que el acuerdo de última hora de los socialistas con las izquierdas soberanistas es papel mojado y no tiene recorrido. «Llevábamos los deberes hechos, algunos han esperado hasta el último minuto», ha señalado Nogueras. ERC y Junts mantienen su pugna por la hegemonía del independentismo y la batalla interna en el nacionalismo se ha trasladado al Congreso, lo que pone en peligro la mayoría que invistió a Pedro Sánchez.

La propuesta de Junts necesita, no obstante, el voto favorable de Podemos, que solo lo apoyará si se mantiene el impuesto a las energéticas, la línea roja para los nacionalistas. Los de Puigdemont, en cualquier caso, se han jactado del comunicado que el Ministerio de Hacienda hizo público tras acabar la sesión parlamentaria y después del acuerdo con ERC, EH Bildu y el BNG sobre el decreto de última hora. «El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización», según Hacienda. Junts se ha felicitado de que se mantiene como la fuerza que obliga al Gobierno a moverse de sus posiciones.