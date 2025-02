Junts amenaza con boicotear la investidura de Illa si Puigdemont es detenido

Pactados los apoyos con Esquerra y los comunes y con fecha ya en el calendario para su investidura –el pleno se celebrará este jueves, ... a partir de las 10:00 h.–, a Salvador Illa solo le queda superar el último obstáculo para convertirse en presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero el bache no es para nada menor: el regreso en las próximas horas y la eventual detención de Carles Puigdemont casi siete años después de huir a Bélgica. Junts confirmó este martes que pedirá la suspensión del pleno si el expresident es apresado, una decisión que justifica bajo el argumento de que se le estará «impidiendo ejercer su derecho a votar como parlamentario electo».

Todo pese a que el Tribunal Supremo no considera que la ley de amnistía se pueda aplicar al delito de malversación, lo que significa que se mantiene en vigor la orden de busca y captura dictada contra él. Pero la decisión final corresponde únicamente a la presidencia de la cámara, que Junts controla en la figura de su dirigente Josep Rull.

Y si finalmente no se aplaza la sesión, la idea de Junts, como avanzó este martes el secretario general del partido, Jordi Turull, es directamente boicotear la investidura al abandonar sus 35 diputados el salón de plenos, un hecho que elevaría la presión sobre ERC. El dirigente soberanista insistió en una entrevista en TV3 que el expresident tiene un «compromiso» de asistir a la cita, que no tiene pactado nada con los Mossos acerca de su regreso y que su presencia en el escaño habrá que interpretarla como «una victoria del independentismo». Si es arrestado de camino al Parlament, sentenció, «Junts pedirá que el pleno no se celebre», y añadió que si el aplazamiento no es atendido –para ello, habría que fijar una nueva fecha– «los que seguro que no van a estar allí van a ser los diputados de Junts», zanjó.

Los posconvergentes descartan que el aplazamiento se alargue 'sine die' y creen que habrá que esperar, al menos, a que se sepa qué hace el juez instructor del 1-O, Pablo Llarena, con Puigdemont: si le manda a prisión o le deja en libertad condicional. De hecho, su diputado Agustí Colomines reconocía en su blog personal que «en ningún caso la represión española impedirá que Cataluña tenga un gobierno, aunque no sea de nuestro agrado».

No es el único grupo que se manifestó en ese sentido. La portavoz parlamentaria de los republicanos, Marta Vilalta, aseguró que «seguramente será necesario suspender o aplazar» el pleno en caso de que se produzca la detención, aunque matizó alegando que las instituciones catalanas «no pueden estar sujetas» a los tiempos del Tribunal Supremo y que debería reanudarse la investidura «lo antes posible». Los comunes, que también se convertirán en socios de investidura del PSC, se expresaron en la misma línea.

La única certeza es que Rull convocará este miércoles a la diputación permanente del Parlament para informar de que Illa le trasladó este martes, durante la ronda de consultas celebrada con todos los grupos parlamentarios, que dispone de los apoyos necesarios para convertirse en presidente de la Generalitat. También informará a los diputados que componen este órgano de su propuesta de celebrar este jueves, a las 10:00 horas, la primera ronda de la sesión de investidura.

Esta, en principio, debería bastar, ya que el candidato socialista cuenta, salvo giro de guion de última hora, con los votos del PSC, Esquerra y los comunes, lo que se traduce en 68 apoyos, la cifra mínima necesaria para alcanzar la mayoría absoluta. De hecho, no está previsto que se produzca una segunda vuelta (en la que solo haría falta mayoría simple, es decir, más síes que noes) ya que los republicanos votarán favorablemente en primera instancia y no escenificarán su «sí vigilante» con una abstención de entrada.

Los apoyos de ERC y comunes

El propio Illa telefoneó este fin de semana a Rull para avanzarle los apoyos, un día después de la consulta en la que las bases de ERC respaldaron el preacuerdo firmado con los socialistas catalanes con un apoyo del 53,5% y que incluía el contestado pacto con el reconocimiento de la «singularidad» de Cataluña en el modelo de financiación territorial. Este martes por la mañana, tanto los republicanos como los comunes se lo confirmaron a Rull, condición necesaria para que nombrara candidato al político socialista.