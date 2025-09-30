HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carles Puigdemont EP

Junts insiste en defender la vía unilateral en el octavo aniversario del 1-O

Los de Puigdemont niegan la «normalización» política en Cataluña como proclaman los socialistas: Illa reivindica el Estatuto 20 años después de su aprobación

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:03

Cataluña conmemora entre hoy y mañana dos fechas que han marcado buena parte de su historia política en el primer tercio del siglo XXI: la ... aprobación del Estatuto hace 20 años y la celebración del referéndum ilegal del 1-O en 2017. Junts, en un comunicado, ha reivindicado la «vigencia del mandato del referéndum» y ha reafirmado su compromiso para «hacerlo efectivo». Los de Puigdemont, en el octavo aniversario de la consulta soberanista, han reiterado su apuesta por defender la vía unilateral, la que les llevó a organizar el 1-O, y se han conjurado para rehacer la unidad independentista y recuperar la mayoría en las instituciones y en la calle.

