Junts forzará al PSC a reclamar un «concierto económico»

Junts per Catalunya mantiene su amenaza de ruptura con Pedro Sánchez y advierte de que en otoño tomará una decisión sobre el futuro de la ... legislatura española. Esta decisión de los postconvergentes vendrá determinada, en parte, por lo que pase en las votaciones del debate de política general, que se celebra en el Parlamento catalán entre el martes y el jueves de esta semana. Junts presentará 22 propuestas de resolución como conclusión al debate. Y ha advertido este lunes de que «no aceptará» que los socialistas no se alinean con sus tesis en las mociones sobre el «concierto económico», la amnistía y el «conflicto político»,

Junts vincula así su apoyo a Sánchez a las propuestas de resolución del Parlament e insiste en que en otoño pasarán cosas y que tendrá que tomar una decisión. El plazo máximo es el 21 de diciembre, según afirmó días atrás el secretario general de Junts, Jordi Turull. Los de Puigdemont aseguran que los socialistas mantienen un doble discurso: el de las reuniones en Suiza y luego el que practica Salvador Illa.

Y Junts avisa al PSC de que se ha acabado su ambigüedad y que este jueves se verá forzado a avalar las mociones que hagan referencia al acuerdo de Bruselas, por el que se comprometieron a investir a Pedro Sánchez. Si el PSC no facilita la aprobación de estas resoluciones, la amenaza de Junts de romper con Sánchez ya no tendrá vuelta atrás.

En el acuerdo de Bruselas, el PSOE y Junts se comprometían a abrir negociaciones sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y sobre la financiación. Sobre el referéndum, la portavoz de Junts en la Cámara catalana, Mónica Sales, no ha requerido este lunes el aval de los socialistas a su propuesta de resolución, pero sí a la que haga referencia al concierto económico. A este respecto, el acuerdo de Bruselas señalaba que Junts «propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña».

«Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación». El PSOE y ERC negocian una financiación singular para Cataluña y Junts trata ahora de marcar perfil propio. Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar una propuesta ante de final de año.