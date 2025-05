Junts se conjura en su congreso para pasar del «duelo»a la «ofensiva»

La cuenta atrás para que Carles Puigdemont recupere la presidencia de Junts –al menos de forma orgánica– empezó este viernes por la tarde durante la ... primera jornada del tercer Congreso Nacional que Junts celebra este fin de semana en Calella (Barcelona). En realidad, las opiniones del expresident catalán, desde su huida a finales de 2017, han tenido una indudable ascendencia en su organización pese a no ocupar cargo alguno en la estructura del partido en los últimos años –fue candidato a las autonómicas de mayo y presidente del Consejo de la República–, pero la formación necesitaba de una cita para barrer la casa, reordenar su organigrama y pensar su futuro después del toque de atención que supuso para el independentismo catalán el hecho de perder la mayoría en el Parlament tras el 12-M.

Aunque hay elementos que siguen indelebles desde el último congreso celebrado en 2021 y volvieron a salir a relucir en la apertura de la nueva cumbre: la independencia como objetivo, la denuncia de la «represión» por parte del Estado y la pugna con Esquerra, a los que siguen sin perdonar su apoyo a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En esa línea los rostros principales de la jornada de apertura fueron la hasta ahora presidenta, Laura Borrás –que dejará mañana su puesto a Puigdemont– y Jordi Turull, que se mantendrá al frente de la secretaría general del partido. Un relevo nada infartante.

En el balance de estos años, Turull defendió la salida de Junts del Govern de Pere Aragonès en octubre de 2022. El dirigente posconvergente se deshizo en críticas veladas a Esquerra al señalar que su partido no quiere «el poder por poder» y celebró que los movimientos para la investidura de Illa no supusieran una «ruptura» interna de la formación, en contraposición a la situación que atraviesan actualmente los republicanos. Finalmente, el dirigente independentista pidió que este congreso sea un «punto de inflexión». «Hoy empieza la ofensiva, el duelo ha terminado», zanjó.

Sin poder en la Generalitat, tampoco en la plaza clave del Ayuntamiento de Barcelona –aunque sí lo mantienen en más de 700 alcaldías– y con la imposibilidad de forjar mayorías en el Parlament de Cataluña, la principal herramienta de Junts son ahora sus siete diputados en el Congreso. No fue el tema central de la jornada en la antigua fábrica reconvertida en el que se celebra el congreso, pero esta era la carta a la que Turull o Borrás se referían en sus discursos cuando hablaban de conseguir el mayor rédito posible en una legislatura estatal que entra en su momento crítico justo cuando Pedro Sánchez trata de llevar a buen puerto la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Si la ley de amnistía –de la que no se ha podido beneficiar Puigdemont después de que el juez Llarena decidiera no aplicársela– fue la clave de bóveda para la investidura, ahora los posconvergentes buscan dar un paso más hacia el referéndum. «La gente de Junts no somos de conformarnos, tampoco de tirar por el camino fácil. El camino es la independencia», zanjó Turull.

Aplicación de la amnistía

Borràs, que por la tarde había pedido al Supremo que se le aplicase la amnistía al resolver el recurso de casación que interpuso contra su condena de 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas, se despidió de cargo asegurando que «nunca» quiso «sustituir» a Puigdemont. «Entré en política a petición suya, por compromiso con el país, en el momento más complicado», y defendió que, durante su presidencia, ha ido ocupado la posición que podía ser «más útil» para Junts.

Puigdemont, por su parte, siguió el inicio del Congreso desde el despacho de su residencia en Waterloo, como él mismo mostró en sus redes sociales. Mañana intervendrá telemáticamente en la asamblea y volverá a asumir la presidencia de Junts.