Junts buscará el apoyo de ERC a cambio de la presidencia del Parlament

Superado el duelo por la debacle electoral, el independentismo, que perdió la mayoría absoluta por primera vez desde 2012, empieza a movilizarse para dejar al ... PSC sin la presidencia del Parlament y asegurarse el control en la Mesa de la Cámara catalana. La CUP ha anunciado este miércoles que mañana jueves se reunirá con Carles Puigdemont (por vía telemática) y con Esquerra. Los anticapitalistas, que no tienen urgencias electorales, ya que no se presentan a las elecciones europeas, plantean a los grupos independentistas conformar una Mesa del Parlament de signo «antirrepresivo». La consecuencia de la oferta de la CUP es la propuesta que lanzará Junts a ERC para que presida la Cámara catalana, según El Periódico. Puigdemont, de esta forma, se aseguraría que el presidente del Parlament le designe como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, antes que a Salvador Illa, y tendría cerrados los votos de Esquerra y la CUP para su restitución como president, insuficientes en cualquier caso y aún necesitaría la abstención de los socialistas, que lo descartan de forma categórica.

Junts, Esquerra y la CUP suman 59 escaños, que podrían ser suficientes para ganar la presidencia del Parlament, no para la investidura del jefe del Ejecutivo catalán. El PSC solo podría superar esa cifra si consigue el apoyo de los comunes y también del PP. Pero si la marca catalana de Sumar no apoyara a los socialistas, la presidencia de la Mesa, salvo quiebro inesperado de Vox, recaería en un independentista. El PSC aboga por que la Mesa del Parlament sea lo más representativa del resultado del pasado 12 de mayo, esto es, cree que le corresponde la presidencia, dos asientos más, dos a Junts, uno a ERC y al PP. Si pactan los secesionistas, los populares se quedarían fuera y el órgano de control del hemiciclo catalán ya no tendría mayoría no soberanista.

Salvador Illa, ganador de las elecciones y candidato a la investidura, ha alertado de que «se va por el mal camino» si no se «respeta» el resultado del 12-M. «Los que no respeten a los ciudadanos y quieran bloquear, estorbar y liar las cosas, se equivocan», ha advertido a los cuperos y a Junts. En un mitin desde Terrassa, el candidato a la presidencia de la Generalitat ha asegura que trabaja para configurar unas instituciones (Parlament y Govern) que «respondan a la voluntad expresada de manera clara y contundente» por la ciudadanía.

ERC, por su parte, reclama que se desvincule el eventual pacto al que podría llegar con Junts y la CUP para la Mesa de la negociación de la investidura. Los republicanos ven «imposible que haya un acuerdo de investidura antes del 10 de junio». Además, las bases para la consulta a la militancia de ERC sobre la investidura se fijarán a partir del 15 de junio, en un consejo nacional, una vez se haya constituido el Parlament. La votación del nuevo presidente del Parlament será el 10 de junio, el día después de las elecciones europeas. El primer intento de investir al candidato a la presidencia de la Generalitat tendrá lugar el 25 de junio. Podría ser Puigdemont, y tras perder, dar paso a Illa.