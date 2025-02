Junts anuncia un acuerdo próximo con el PSOE para la cesión «integral» de la gestión de la inmigración

Junts ha anunciado este jueves que antes de final de año cerrará un acuerdo con el PSOE para el traspaso «integral» a la Generalitat de ... la gestión de las políticas de inmigración. «Se está cumpliendo el calendario, antes de final de año habrá acuerdo», ha asegurado el secretario general de Junts, Jordi Turull en TV3. En términos similares se ha expresado la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, en la Ser. La fumata blanca está a punto, muy cerca, ha señalado Nogueras. PSOE y Junts llevan meses negociando el traspaso de las competencias a la administración catalana. Hace unos meses pactaron el compromiso de la cesión competencial. Será una gestión «integral» por parte del Govern catalán, ha insistido Turull. Se trata, ha añadido, de que la administración autonómica tenga «todas las herramientas para hacer una gestión integral de la inmigración».

El anuncio de los postconvergentes se ha producido horas antes de la votación en el Congreso de la reforma fiscal. Junts se jacta que de que lo que se vota esta tarde es el acuerdo que suscribió con el PSOE para suprimir el impuesto a las energéticas. El anuncio ha llegado cuando Podemos tiene en sus manos la votación de esta tarde la reforma fiscal de Sánchez y aplana la negociación de los socialistas y los de Puigdemont para el techo de gasto, una cuestión que está aparcada por el Gobierno después de que la tumbaran semanas atrás los nacionalistas catalanes.

El acuerdo en materia de inmigración no implica de entrada que socialistas y postconvergentes hayan acercado posiciones de cara a los Presupuestos Generales del Estado. Turull ha advertido de que falta lo «gordo». Cuando se cumple un año desde el inicio de la legislatura española, Junts ha avisado a los socialistas que el acuerdo de Bruselas, por el que invistieron a Sánchez y que fija las bases a negociar durante todo el mandato, no se está cumpliendo en los términos que deseaban. La ley de amnistía no se está aplicando, ha recordado Turull y falta abordar la resolución del conflicto, es decir, la patata caliente del referéndum y el concierto económico. «Esto no va al ritmo que debería ir», ha asegurado. Junts exige además que el Gobierno se comprometa, con garantías, a ejecutar las inversiones de las cuentas de 2024. «No negociaremos 2025, si no se ejecuta el de 2024», ha advertido.