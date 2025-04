Turull descarta el apoyo de Junts a una moción contra Sánchez después de que Borràs abriera la puerta

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado este jueves por completo el apoyo de la formación nacionalista a una hipotética moción de censura ... impulsada por el PP para tumbar a Pedro Sánchez. «Especular con una moción de censura es una fantasía», ha asegurado desde Sitges (Barcelona). La posición de los postconvergentes, según Turull, es un «no como una casa» a una eventual iniciativa junto a PP y Vox. Eso sí, el número 2 de Junts ha insistido en que «nadie puede dar por descontados» los votos de los 7 diputados junteros. «No estamos casados con nadie», ha afirmado.

Turull no ha entrado en cómo van las negociaciones con el Gobierno, a pesar de que en los últimos días se había especulado con que no avanzan. «El balance que haremos de lo que estamos negociando en Madrid lo haremos en su momento», ha señalado.

Sus palabras han llegado horas después de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no descartara que Junts pudiera apoyar una moción de censura impulsada por el PP. Tras el revuelo causado, la propia Borràs dado marcha atrás y ha asegurado que «parece que existe interés en hacerme decir lo que no he dicho». «Es absolutamente falso que Junts o su presidenta hayan abierto la puerta a ninguna moción de censura», ha afirmado en su cuenta de 'X'. En cambio, a primera hora, en Telecinco, ha sido explícita. «No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no se pueden dar por hechos en ningún caso y creo que esto el Gobierno ya está empezando a comprenderlo», ha aseverado, a la pregunta de si Junts apoyaría una posible moción de censura del PP.

En el mensaje enviado en las redes sociales para corregir su propia intervención de la mañana y antes de que el secretario general del partido la pudiera desmentir en una comparecencia prevista para esta tarde, Borràs ha señalado que Junts está donde «siempre». «Trabajando por Cataluña y haciendo cumplir los acuerdos adquiridos. ¡Sin dar los votos por supuesto!», ha rematado. Borràs batalla a nivel interno en su partido para no quedar relegada en una posición secundaria en el congreso que la formación soberanista celebra la semana que viene en Calella (Barcelona). La más que probable decisión de Carles Puigdemont de recuperar la presidencia del partido deja a la actual máxima ejecutiva de la formación en una posición delicada. Y ya advirtió días atrás de que no piensa apartarse de la primera línea.

Fuentes del partido no han suscrito las afirmaciones iniciales de la actual presidenta, cuando no ha descartado el apoyo a la moción de censura. Hace meses, no obstante, que Junts utiliza la amenaza del apoyo a la moción como herramienta de negociación. Hace un año, en vísperas de la celebración de la primera reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra, Puigdemont advirtió al líder socialista de que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el PP para tirar adelante una moción de censura. Puigdemont le trasladó esta idea al líder del PP Europeo, Manfred Weber, en el marco de una gala celebrada en Bruselas por la publicación 'Politico'.

Junts aprieta al líder socialista, al que dio un revolcón en el mes de julio tumbando la ley de extranjería. Hizo lo propio con el techo de gasto y, cuando iban a hacerlo por segunda vez, el Gobierno aplazó su votación para tener más tiempo para negociar con los postconvergentes. Los de Puigdemont se unieron también a PP y Vox para que no saliera adelante la reforma de la ley para regular los alquileres por temporada. En la ponencia estratégica que la formación defenderá en su cónclave, la semana que viene, Puigdemont no cambia su posición en Madrid. «Es necesario confrontarnos políticamente con el PSOE. Hay que mantener en tensión al Gobierno», señala el documento.

PSOE y Junts ya negocian una nueva senda de déficit. Los soberanistas piden más margen para Cataluña. La primera propuesta del Ministerio de Hacienda fue un déficit del 0,1% del PIB a las autonomías. Los junteros reclamaban el 0,8%. «Si Cataluña representa el 20% PIB de España, el reparto debe ser equitativo», afirmó la portavoz Míriam Nogueras, la semana pasada en TVE.