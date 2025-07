Junts advierte de que la «prórroga» del Gobierno no dura toda la legislatura

El independentismo catalán sigue sin romper con Pedro Sánchez, aunque cada vez intenta marcar más distancias. Tanto Esquerra como Junts han lanzado varias advertencia al ... presidente del Gobierno en el debate sobre corrupción en el Congreso: cuenta con su apoyo, pero tiene que mover ficha, ya sea en la lucha contra la corrupción como en el cumplimiento de los acuerdos de investidura, ya que este respaldo no es infinito.

La portavoz de Junts, Míram Nogueras, ha sido explícita: el Gobierno está en «prórroga», pero este tiempo de prolongación «no dura toda la legislatura». «No hemos venido a tomar cañas, no hemos venido a hacer a amigos, ni a dar estabilidad al Gobierno», ha avisado Nogueras. El compromiso de Junts es con Cataluña y su objetivo en Madrid no es «sostener» al Gobierno, según ha precisado, sino que su tarea consiste en tratar de cumplir el acuerdo de Bruselas, por el que Sánchez fue investido con los votos de los de Puigdemont a cambio de una ley de amnistía. Nogueras ha vuelto a apelar al acuerdo suscrito entre los socialistas y los junteros y ha preguntado al presidente del Gobierno qué mayorías tiene para cumplirlo. Por ejemplo, Podemos se niega a avalar parlamentariamente la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat y BNG y Compromís rechazan un concierto económico para Cataluña.

Nogueras ha tratado de marcar distancias por igual con el PSOE y con el PP y ha asegurado no se posicionará en favor de uno u otro bloque. «Dicen que hay que frenar a la derecha y los únicos que pactan con la derecha son ustedes», ha espetado al presidente del Gobierno. Le ha puesto tres ejemplos: iban de la mano para «enviarnos a la cárcel», el CGPJ y la alcaldía de Barcelona. Xavier Trias, a pesar de ganar las elecciones municipales, no fue investido tras un pacto a tres entre el PSC, PP y los comunes. «No lo olvidaremos nunca», ha advertido la dirigente nacionalista, que ha alertado de que el clima político en España es «irrespirable». «Hay un problema de convivencia», ha reiterado. Aznar decía, ha recordado, que con el 'procés', antes se rompería Cataluña que España, pues la que está «rompiendo» es España, ha asegurado. Y todo por una lucha de poder entre el PSOE y PP, ha señalado. «El reencuentro lo necesitan ustedes», ha rematado.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante elpleno extraordinario EP

El potavoz de ERC, Gabriel Rufián, también se ha mostrado exigente con el Gobierno. El dirigente republicano ha fijado la posición de la formación independentista. Si el caso Cerdán/Ábalos se queda en «tres listos» que buscaron su lucro personal, el Gobierno debe seguir, «usted se tiene quedar», no será motivo suficiente para «tumbar» al Ejecutivo, ha dicho. Ahora bien, si el caso «escala», Esquerra exigirá elecciones. «Puede llegar un momento en que su permanencia no frene la llegada de la derecha», ha advertido Rufián, que ha avisado al mismo tiempo que la continuidad de Sánchez puede provocar que si la derecha llegar al poder será para «siempre». «Salga a la ofensiva» y del «búnker», le ha exigido. «Deje el y tú más», le ha espetado. Rufián le ha emplazado a hacer un programa de medidas «realmente radicales», ya sea de tipo social y de lucha contra la corrupción. «Esto no es un debate sobre corrupción. Es sobre la continuidad de la legislatura», ha matizado.

Rufián ha cargado contra las fuerzas de la derecha y ha insinuado en un eventual pacto entre el PP y Junts para hacer caer a Sánchez. Dirigiéndose al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha preguntado: «¿Derogará la ley de amnistía?». El dirigente popular no ha movido la cabeza. Rufián ha recordado que el presidente del PP ha hablado de todos los socios de Sánchez menos de Junts. «Por lo que sea», ha asegurado, dejando caer una posible entente entre populares y junteros. El portavoz republicano ha vaticinado un gobierno del PP y ha avanzado que los populares no derogarán la ley de amnistía porque se van a «beneficiar» de ella.

Rufián, en respuesta a Vox, ha defendido a los socialistas. «Lávense la boca» al hablar de Patxi López o Jesús Eguiguren, ha espetado a la extrema derecha. «Portaban ataúdes de sus compañeros mientras ustedes se escondían», ha afirmado. Si en España existe la paz, ha asegurado, es por gente que se «arremangó y negoció, así que chitón».