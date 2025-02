El rector confirma que la cátedra de Begoña Gómez se gestó en una reunión en Moncloa

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Lunes, 29 de julio 2024, 10:20 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

Un procedimiento absolutamente normal. Sin sombra de enchufismo y en el que él no tuvo ningún papel relevante. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, defendió este lunes durante casi una hora de interrogatorio que no hubo la más mínima irregularidad en ... la puesta en marcha de manera en tiempo récord de la cátedra de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez en 2020, a pesar de que la mujer del presidente no tiene ni licenciatura universitaria y de que fue la propia esposa del presidente del Gobierno, a la que no conocía de nada previamente, la que le mandó llamar a Moncloa y le propuso crear este título universitario, que jamás antes había existido en el centro académico.

Goyache, en su segunda declaración en este procedimiento ahora como imputado (ya lo hizo el 5 de julio como testigo) reconoció abiertamente, como ya hizo a principios de mes, que la controvertida cátedra se gestó en la sede de la presidencia del Gobierno, a donde acudió en julio de 2020 tras ser convocado por una secretaria de Moncloa para ver a la esposa de Pedro Sánchez. En octubre, tres meses después de que Gómez convocara a Goyache a Moncloa, el polémico título fue presentado. Semanas después, se anunció que la mujer del presidente lo iba a dirigir, convirtiéndose así en la única persona que dirige una cátedra en la Complutense sin ser licenciada. Pero el rector insistió en que esa circunstancia o la premura en poner en marcha la cátedra no tienen nada de extraño, entre otras cosas porque Gómez llevaba ligada la UCM en labores de docencia desde 2012 ó 2013, mucho antes de que Sánchez fuera secretario general del PSOE o presidente del Gobierno, por lo que ya tenía, según el imputado, la experiencia suficiente para dirigir una cátedra extraordinaria, aunque no tuviera titulación universitaria. Noticia relacionada Explicativo 'Caso Begoña Gómez': el hilo para no perderse en la causa que sacude la política española Melchor Sáiz-Pardo La forma en cómo se alumbró esta cátedra se han convertido en las últimas semanas en uno de los objetos principales de las diligencias previas que el juez Peinado ha abierto contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El instructor decidió cambiar la condición de Goyache de testigo a imputado poco después de que el pasado 19 de julio, Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y responsable académico que supervisó la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez, afirmó ante el juez que fue el rector en persona el que le dio una orden expresa de crear esa cátedra para la esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, este lunes Goyache negó haber dado esas instrucciones y afirmó que se limitó a trasladar la propuesta de Gómez a Doadrio, sin más. El rector insistió en que fue una comisión posterior la que, en cualquier caso, dio el visto bueno a la creación del título extraordinario sin ninguna intervención por su parte. Enfermo La segunda gran cita de la jornada, la declaración también como imputado de Juan Carlos Barrabés no se celebró por cuestiones médicas. Este empresario -que fue el recomendado en sendas cartas por Begoña Gómez y que después de esas misivas obtuvo 10,6 millones de contratos públicos de la administración central- lleva desde hace meses sometiéndose a un agresivo tratamiento médico para combatir una grave enfermedad. Barrabés, que estaba citado para aclarar el contexto en el que supuestamente Pedro Sánchez apareció en las reuniones que mantuvo con su mujer en Moncloa para preparar en 2020 la puesta en marcha de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha sido citado de nuevo el próximo 1 de agosto para ser interrogado por videoconferencia. En esta jornada maratoniana de interrogatorios en la víspera a la declaración de Pedro Sánchez el martes en Moncloa, Peinado también tomó declaración a dos nuevos testigos; Félix Jordán de Urries, director de la Fundación Deporte Joven del CSD, quien habría presentado a Gómez y al empresario imputado; y el presidente de IE Business School, Diego del Alcázar. El suspendió la declaración del que estaba llamado a ser el testigo del día: Luis Miguel Ciprés, CEO del grupo propiedad de Barrabés.

