HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el pasado mes de junio EFE

El juez del Supremo rechaza por ahora pedir «todos» los movimientos de la caja del PSOE

El instructor Leopoldo Puente esperará a las testificales del exgerente y una empleada de Ferraz de la próxima semana

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El juez que instruye el 'caso Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado «en este momento» pedir al PSOE los ingresos y salidas ... de la caja del partido desde 2017 y conocer a qué cargos y/o empleados se les pagó en efectivo, como solicitó la acusación popular ejercida por el Partido Popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Un fin de semana de lluvias en Extremadura abre la puerta a la llegada de un 'tren de borrascas' atlánticas
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  4. 4 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  5. 5 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  6. 6 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  7. 7 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  8. 8 El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura
  9. 9

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  10. 10 Este es el programa completo del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El juez del Supremo rechaza por ahora pedir «todos» los movimientos de la caja del PSOE

El juez del Supremo rechaza por ahora pedir «todos» los movimientos de la caja del PSOE