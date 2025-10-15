El juez pide al Congreso una «reflexión» sobre el «estupor» que supone que Ábalos siga siendo diputado

Leopoldo Puente, en su auto en el que desgranó los motivos por los que deja por el momento en libertad a José Luis Ábalos, incluyó ... una sorprendente petición al Congreso de los Diputados: una «reflexión» sobre el «estupor» que -en su opinión- supone que el exministro siga ejerciendo sin limitación alguna como parlamentario en la Cámara baja a pesar de los «consistente indicios» que ya pesan contra él en el 'caso Koldo' y que apuntan a que cometió «graves delitos». Ilícitos, además, recuerda el instructor, estrechamente vinculados con su papel en la «función pública».

En esa «coda final» a su auto –como la denomina textualmente Puente- el magistrado básicamente se queja de que las Cortes, en su Reglamento, hayan hecho depender de una hipotética orden de prisión o de la conclusión de la fase de instrucción la suspensión de un parlamentario imputado, por muy graves que sean los delitos o las pruebas contra él durante una investigación en marcha.

O sea, lamenta el juez, que el Congreso no se haya dotado de una legislación lo suficientemente ágil para retirar o suspender, al menos de forma momentánea, el acta a un parlamentario contra el que pesen ya acusaciones judiciales de calado, sin tener que depender de los jueces y sus ritmos en la instrucción (que haya mandado ya el caso a juicio oral y que se haya decretado prisión preventiva, tal y como recoge en la actualidad el Reglamento de la Cámara baja).

«Este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos, estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse, en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley)», insiste en su resolución el magistrado.

No hay «obstáculos»

Este asombro que, según Puente, provoca seguir viendo a Ábalos en su escaño es un «buen motivo para la reflexión». «El derecho constitucional, de máxima relevancia, a la presunción de inocencia, no sería obstáculo, necesariamente, para que pudiera articularse por ley algún mecanismo apto para impedir (apartar a un diputado imputado de su acta)», argumenta el juez. «De hecho», recuerda el togado, el Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 21, ya prevé que los diputados «quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios 'cuando, concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta'».

Leopoldo Puente aclara que no quiere entrometerse en la función legislativa de nadie porque «desde luego, no es la modificación de las normas competencia que corresponda a los miembros del Poder Judicial». «Nos compete aplicar las promulgadas por quienes, en tanto representantes directos del pueblo soberano, tienen la facultad de hacerlo», abunda.

No obstante, acto seguido reprende al legislador por el hecho de haber cargado a las espaldas de los jueces la responsabilidad indirecta de la suspensión de un diputado, haciendo depender este apartamiento de la «prisión provisional». Afirma que a la hora de mandar a la cárcel a un diputado en el ejercicio de sus funciones, los magistrados no puede «ignorar las exigencias legales» de la «actual redacción del Reglamento del Congreso» que establecen como condición 'sine qua non' para la «suspensión del diputado» que éste haya sido enviado a la cárcel de manera previa y provisional.